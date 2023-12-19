Санкции против российских алмазов оценили в Минфине
Решение Евросоюза ввести ограничения на экспорт алмазов из России не принесет никакой пользы поддержавшим эти меры странам. Об этом РИА «Новости» сообщил министр финансов Антон Силуанов.
«Санкции вводят уже не в первый раз, мы видели последствия от них. Россия перенастроит на другие регионы свои рынки сбыты. Уверен, что тем, кто эти санкции вводил, это не принесет пользы», - сказал он.
Глава ведомства отметил, что Россия держит под контролем существенную долю алмазного мирового рынка.
«Рынок бриллиантов и алмазов понятен. Он стабильный, временами, бывает, сокращается или увеличивается. Будем искать новые рынки, спрос есть», - добавил Силуанов.
В понедельник, 18 декабря, ЕС утвердил новый пакет санкций против России , которые в том числе предусматривают запрет на передачу, покупку и импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, писал RT.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у России есть пути обхода новых ограничений со стороны Евросоюза.