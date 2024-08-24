Санкции назвали попыткой США «наказать» россиян

Он предположил, что Белый дом «агонизирует» и в преддверии выборов все больше стремится продемонстрировать миру свою «антироссийскую сущность».

«Множатся безрезультативные русофобские „залпы“», - подчеркнул дипломат.

По его словам, санкции вредят как Соединенным Штатам, так и их союзникам. Он добавил, что действия американского руководства не являются конструктивными и ведут к кризису. Посол предположил, что США с помощью ограничений пытаются «наказать российский народ».

«Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя спокойно и не оглядывались на американские выпады», - заключил Антонов.

Ранее американский Минфин объявил о новых санкциях в отношении 400 компаний и физлиц. В список попали фирмы из России, а также стран Азии, Европы и Ближнего Востока.