«Санкции и изоляция». Служба ЕС ответила на слова Лаврова о трусости Борреля

После раннего отъезда Борреля Лавров заявил, что такое поведение продемонстрировало страх перед «честным разговором с фактами на руках».

«Боррель предельно ясно заявил еще до встречи (в Скопье - прим. ред.), что <…> Россия нарушает <…> принципы ОБСЕ и международное право в целом, за это ей грозят международные санкции и изоляция», - заявили агентству во внешнеполитической службе Европейского Союза.

Также в ведомстве отметили, что встреча должна быть для Лаврова возможностью четко услышать позицию европейских участников насчет России. И затем передать в Кремле, что Евросоюз и ОБСЕ по-прежнему осуждают поведение российской стороны.

Ранее Лавров заявил, что западные страны собирались укрепить свои позиции и создать базы в Черном и Азовском морях на условиях Минских соглашений. Он отметил, что если представить карту, то это «неприемлемо ни при каких обстоятельствах».