17 июля 2024, 12:48

Санкции Евросоюза продлят до конца января 2025 года

РИА «Новости»
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Введенные Евросоюзом экономические санкции против России продлят еще на шесть месяцев, то есть до конца января 2025 года. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах, к соглашению о продлении рестрикций пришли постоянные представители стран ЕС.

Последний санкционный пакет Евросоюза вступил в силу 24 июня. Принятый законопроект ввел запрет на перевалку российского сжиженного природного газа в европейских портах. Таким способом ЕС планировал ограничить поставки сырья в страны Азии, но при это не допустить дефицита энергоносителя у себя.

Кроме того, новые санкции усилили контроль за товарами европейских производителей, чтобы не допустить поставок запрещенной продукцию в Россию через рынки третьих стран.

Собеседник агентства уточнил, что формальное утверждение продления пройдет в понедельник, 22 июля, на заседании министров иностранных дел стран союза.

Санкции Россия Евросоюз
17 июля 2024, 12:33
Мотив покушения на Трампа остался нераскрытым
Global Look Press
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Федеральное бюро расследований США не смогло выяснить мотив стрелявшего в кандидата на пост президента США Дональда Трампа на массовом мероприятии в Пенсильвании Томаса Мэттью Крукса. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Правоохранители не выявили у мужчины конкретных политических взглядов, при этом ранее он регулярно страдал от унижений в школе. Следователи ФБР вскрыли личные переписки Крукса, изучили данные в компьютере, а также опросили порядка 100 человек, однако им не удалось выяснить мотив поступка.

Одноклассники охарактеризовали Крукса как умного, но замкнутого человека, который избегал компаний и сидел за обедом в школе отрешенно, уставившись в смартфон. Он жертвовал 15 долларов в поддержку Джо Байдена, но был зарегистрирован в качестве республиканца в Пенсильвании.

Ранее в американской разведке не исключили новые покушения на Трампа в ближайшие недели.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
17 июля 2024, 11:19
«Он верит, что Бог спас ему жизнь». Конгрессвумен — о покушении на Трампа
Global Look Press
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Переживший покушение кандидат в президенты США Дональд Трамп верит, что Бог спас ему жизнь. Об этом в интервью газете Daily Mail заявила член палаты представителей Мария Салазар, ссылаясь на близкого к политику человека.

«Он верит, что Бог дал ему еще одну возможность. Он верит, что Бог спас ему жизнь», - подчеркнула она.

Покушение, по ее мнению, внутренне изменило Трампа.

«Потому что каким-то образом небесные силы коснулись вас, тогда начинаете вести другую жизнь… Это как разница между периодами до и после Рождества Христова», - пояснила собеседница издания.

В минувшие выходные на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании началась стрельба. В результате пострадали три человека - один из них погиб. Экс-лидера США спасло чудо: он вовремя повернул голову и пуля задела только его ухо.

После этого окруженный охраной окровавленный Трамп успел поднять руку со сжатым кулаком. Этот кадр опубликовал в своем аккаунте X миллиардер Илон Маск. Снимок за несколько часов набрал 114 миллионов просмотров.

В Секретной службе США заявили, что ликвидировали подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс из Пенсильвании.

Установлено, что стрелок прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены.

США Покушение на Дональда Трампа
17 июля 2024, 10:30
Страны Балтии захотели оставить европейцев без российской рыбы
РИА «Новости»
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Балтийские страны, обвиняющие РФ в незаконном рыбном промысле, стремятся только к одному — к получению конкурентного преимущества и лишению потребителей в Европе российской рыбы. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Балтийские страны, обвиняющие РФ в незаконном рыбном промысле, стремятся только к одному - к получению конкурентного преимущества и лишению потребителей в Европе российской рыбы. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Все обвинения российских рыбаков в ведении промысла в период запретов голословны. Рыбодобыча в России жестко регулируется, промысел осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства», - подчеркнул специалист.

Также он указал на то, что незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел жестко пресекается, а все уловы контролируются. С учетом всех этих факторов, по его словам, заявления, что рыбаки из России «угрожают популяции рыбы в Балтике», совершенно безосновательны.

«И сделаны исключительно для вытеснения России из мирового рыбного хозяйства», - выразил уверенность собеседник агентства.

В реальности страны, от которых исходят эти обвинения, заботит только прибыль своих компаний, которые могут выиграть от возможного роста цен на рынках в европейских странах при условии отсутствия российской продукции и возникновении дефицита, добавил он.

Также специалист отметил, что переработчики в Европе уже столкнулись с проблемами при поиске сырья и росте цен после ограничений, введенных на треску и минтай из России.

«Это показывает хрупкость баланса спроса и предложения на рынках ЕС, что самым негативным образом влияет на доступность рыбы для населения», - заключил Зверев.

О том, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили РФ в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, на минувшей неделе сообщило издание Undercurrent News. По его информации, страны выпустили совместное заявление с призывом к Совету и Комиссии ЕС отреагировать на это.

Европа Россия
17 июля 2024, 10:07
Посольство России в Гааге указало на высокую политизацию дела МН17
РИА «Новости»
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Высокая политизация вокруг дела о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году не позволила выяснить истинные причины ЧП. Об этом заявила пресс-служба посольства России в Нидерландах.

«В небе над Донбассом 10 лет назад случилось крушение следовавшего по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур рейса МН17 „Малайзийских авиалиний“, оно унесло жизни 298 человек. С сожалением констатируем, что высокая степень политизации дела МН17 не позволила провести независимые и полные международные расследования согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2166», - заявили в дипломатическом представительстве.

В посольстве напомнили, что Россия не смогла полноценно принять участие в уголовном и техническом расследовании причин крушения рейса. Суд также не учел представленный Россией колоссальный объем данных.

Ранее МИД России потребовал от Нидерландов прекратить делать страну ответственной за катастрофу MH17.

Рейс MH17 Россия Нидерланды ООН

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