Санду сохранила лидерство после обработки 99,46% протоколов на выборах в Молдавии

У ее соперника, бывшего прокурора Александра Стояногло, 44,78% голосов. При этом он одержал победу внутри страны с 51,19% после обработки 100% протоколов с избирательных участков в Молдавии, тогда как у Санду - 48,81%.

За бывшего генпрокурора проголосовали большинство жителей юга и севера Молдавии, тогда как центральные регионы преимущественно сделали выбор за действующего президента.

Бывший генпрокурор также уверенно лидирует и у себя на родине в Гагаузии с: после подсчета 85,29% протоколов в автономии он получил 95,85% голосов, у Санду - лишь 4,15%.

Социолог Ян Лисневский отмечал, что выборы президента в Молдавии раскололи общество. По его мнению, страну теперь ждут четыре года оттока населения, роста преступности и конфликтов.