Санду отложила утверждение нового посла России в Молдавии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху преподнес президенту США Дональду Трампу на встрече в Белом доме позолоченный пейджер. Подарок символизирует успешно проведенную операцию против ливанского шиитского движения «Хезболла». Подробности — в материале 360.ru.

На дисплее написано: «Нажмите обеими руками», также указаны стрелки на соответствующие кнопки. Очевидно, что после этого пейджеры членов группировки «Хезболлы» взорвались у них в руках.

Внизу устройства красуется дарственная надпись: «Величайшему другу и союзнику».

Визит Нетаньяху в США Нетаньяху стал первым зарубежным лидером, которого принял Трамп в Вашингтоне после инагурации. Встреча в Белом доме длилась пять часов.

«Это был исторический визит, но прежде всего - самый дружественный визит между американским президентом и израильским премьер-министром за всю историю», - прокомментировал советник офиса Нетаньяху.

О том, что премьер-министр Израиля сделал Трампу неоднозначный подарок, первым написало издание Times of Israel со ссылкой на израильский «12 канал». Позже этот факт подтвердил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман. Нетаньяху подарил американскому коллеге два пейджера: позолоченный и обычный.

Трамп принял подарок восторженно и назвал операцию Израиля с подрывом пейджеров ливанского движения «Хезболла» великой.

Кровавая бойня Принимая зловещий подарок, Трамп поддержал этим террористический акт, в котором пострадали свыше четырех тысяч человек. 17 и 18 сентября 2024 года в разных районах Ливана начали взрываться пейджеры и рации. За два дня взрывов погибли более 40 человек, в том числе восьмилетний ребенок и сын одного из лидеров «Хезболлы».

Взрывчаткой технику начинили агенты израильской разведки «Моссад». К смертоносной операции против членов ливанского движения «Хезболла» готовились 10 лет. Пейджеры пришлось немного увеличить, чтобы вместить скрытую взрывчатку.

Газета Financial Times назвала это «экстраординарным шпионским трюком». По данным журналистов, израильская операция создала опасный прецедент, который в будущем могут использовать террористы.

Пейджеры в Ливане перед взрывом около десяти секунд издавали «сигнал смерти». Услышав звонок, люди подносили устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить сообщение, получали тяжелые ранения и гибли.

Покушение на Трампа Подаренные пейджеры напомнили о недавней публикации в New York Post, где сконструировали возможное следующее покушение на Трампа. В карикатурном «преступном плане» как раз фигурировал пейджер.

Как выглядит пейджер, подаренный Трампу от Нетаньяху После новости о подарке, в соцсетях стали предполагать, как мог бы выглядеть тот самый золотой пейджер. Сохранив интригу на день, советник офиса премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман опубликовал в своем Telegram-канале фотографию дорогого презента.

В ответ американский лидер вручил Нетаньяху их совместное фото с надписью: «Биби, великому лидеру».