Санду обвинила Пригожина в попытке совершения госпереворота в Молдавии

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«Согласно информации, которой мы располагаем, это был план, подготовленный командой [Пригожина]», - отметила Санду.

По ее словам, предприниматель якобы собирался устроить государственный переворот в Молдавии именно в 2023 году. Также Санду обвинила Россию в попытке вмешаться во всеобщие местные выборы в стране. Для этого власти РФ будто бы использовали «большие деньги». Ни одного доказательства своим словам она не привела.

В сентябре президент Молдавии призвала Запад «бойкотировать» Россию. Она заявила, что для продвижения европейских ценностей нужно перестать тратить время на бессмысленные разговоры и отказаться от взаимодействия с РФ.

Пресс-секретарь презента России Дмитрий Песков ответил Санду. Он подчеркнул, что власти Молдавии ошибочно узрели в европейских ценностях отрицание всего российского.