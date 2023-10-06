Санду обвинила Пригожина в попытке совершения госпереворота в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что основатель частной военной компании «Вагнер», российский предприниматель Евгений Пригожин и его команда собирались организовать государственный переворот в республике. Об этом она сказал в интервью газете Financial Times.
«Согласно информации, которой мы располагаем, это был план, подготовленный командой [Пригожина]», - отметила Санду.
По ее словам, предприниматель якобы собирался устроить государственный переворот в Молдавии именно в 2023 году. Также Санду обвинила Россию в попытке вмешаться во всеобщие местные выборы в стране. Для этого власти РФ будто бы использовали «большие деньги». Ни одного доказательства своим словам она не привела.
В сентябре президент Молдавии призвала Запад «бойкотировать» Россию. Она заявила, что для продвижения европейских ценностей нужно перестать тратить время на бессмысленные разговоры и отказаться от взаимодействия с РФ.
Пресс-секретарь презента России Дмитрий Песков ответил Санду. Он подчеркнул, что власти Молдавии ошибочно узрели в европейских ценностях отрицание всего российского.