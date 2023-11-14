14 ноября 2023, 10:14

Санду назвала сумму долга Молдавии перед «Газпромом»

РИА «Новости»
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Сумма долга Молдавии перед российским «Газпромом» составила порядка девяти миллионов долларов, а не 700 миллионов долларов. Такое заявление сделала президент республики Майя Санду. Ее процитировало РИА «Новости».

Наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал отчет аудита министерства энергетики Молдавии исторической задолженности за российский газ. В организации пояснили, что не могут рассматривать документы в качестве надлежащего итогового аудита. А его результаты не влияют на размер и обоснованность долга.

Санду призналась, что ее не беспокоит несогласованный отчет аудита.

«У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не 700 миллионов долларов, а девять миллионов долларов», - подчеркнула она.

Глава республики добавила, что вопросы по делу еще остались, так как «Газпром» является акционером «Молдовагаз» и несет ответственность за долги.

При этом страна готова закупать газ у российской компании. Однако как отметил министр энергетики республики Виктор Парликов, что сделка может состояться по выгодной для Молдавии цене и без «политических условий».

Газ Молдавия Газпром
14 ноября 2023, 09:46
НАТО усилил наблюдение за подводной инфраструктурой после повреждения кабелей в Балтийском море
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Североатлантический альянс решил усилить наблюдение за состоянием подводной инфраструктуры своих стран после повреждений трубопровода и кабелей в Балтийском море в прошлом месяце. Об этом рассказал замкомандующего объединенными войсками альянса в Норфолке (штат Вирджиния) Тим Генри порталу Defense One.

Страны НАТО обмениваются разведывательными данными и проверяют, «хватает ли военно-морским силам оборудования» для работы. Собеседник издания пояснил, что существуют «хорошо отработанные средства» для атак именно на подводную инфраструктуру, и некоторые страны могут воздействовать на нее даже с очень большого расстояния.

По подводным кабелям передается около 95% данных в мире, отметил автор материала. Повреждения подводной инфраструктуры могут быть как случайными - например, когда кабели задевают коммерческие и рыболовецкие суда, - так и преднамеренными, как, вероятно, в случае с российскими «Северными потоками».

НАТО Балтийское море
14 ноября 2023, 08:40
Речь фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС назвали сюрреалистичной
РИА «Новости»
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Евросоюз сильно пострадает в том случае, если Украина вступит в объединение. Об этом Yotube-каналу Флавио фон Вицлебена заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

По ее словам, вхождение Украины в ЕС продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Эта речь Урсулы фон дер Ляйен, я видела ее отрывки на экране… Ох… Моя внутренняя реакция на нее была такая: это все просто сюрреализм, да», - отметила Кнайсль.

Экс-глава МИД Австрии добавила, что фон дер Ляйен пытается с помощью «свиты» вести свою политику, из-за чего ситуация стала еще более «сюрреалистичной». Кнайсль напомнила, что больше всего во вхождении Украины в ЕС заинтересована Германия, и министр иностранных дел Анналена Бербок обещала украинскому руководству решить этот вопрос.

Ранее профессор политэкономии Университета Лафборо Дермот Ходсон рассказал, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз вряд ли к чему-то приведут. По его мнению, страна станет большим бременем для объединения.

Австрия Евросоюз Украина
14 ноября 2023, 08:24
Китайский дипломат рассказал о рисках войны на Тайване из-за США
Unsplash
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Риск войны на Тайване в разы вырастет, если Соединенные Штаты нарушат принцип «одного Китая». Такое мнение выразил экс-посол КНР в США Цуй Тянькай. Его слова процитировала газета South China Morning Post.

Согласно принципу «одного Китая», Тайвань является частью КНР. Это особый ключ, отметил дипломат. Пока он существует, никто не бросает вызов этому принципу. А необходимости в применении силы нет, уточнил экс-посол.

«Но если этот принцип „одного Китая“ будет нарушен или же ему будет брошен вызов, то риск войны сильно возрастет», - подчеркнул он.

Дипломат выразил надежду на то, что у американских политиков хватит мудрости и здравого смысла не начинать войну с такой легкостью. Цуй Тянькай добавил, что китайские власти искренне пытаются стабилизировать отношения с США по важным вопросам при условии того, что Штаты уважают и соблюдают принцип «одного КНР».

Глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин накануне заявил, что американскому военному руководству нужно поддерживать контакты с Китаем. Это необходимо для предотвращения дальнейших кризисов, уточнил он.

США Китай Тайвань
14 ноября 2023, 08:23
Спикерами сейма и сената Польши выбрали представителей оппозиции
Unsplash
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Выборы маршалов (спикеров) сейма и сената завершились в Польше. Председателем нижней палаты парламента стал Шимон Холовня, верхней — Малгожата Кидава-Блоньская, сообщила радиостанция RMF24.

Выборы маршалов (спикеров) сейма и сената завершились в Польше. Председателем нижней палаты парламента стал Шимон Холовня, верхней - Малгожата Кидава-Блоньская, сообщила радиостанция RMF24.

За нового спикера сейма проголосовали 265 из 460 депутатов. Холовня выдвигался от партии «Польша 2050», входящей в оппозиционное движение «Третий путь». Новый председатель сената также является представителем оппозиционной партии - Кидава-Блоньская была кандидатом от «Гражданской коалиции».

По информации газеты Gazeta Wyborcza , за нее проголосовали 66 сенаторов из 100.

После выборов маршалов обеих палат парламента премьер-министр Матеуш Моравецкий приступит к формированию нового кабинета министров. По конституции Польши, на этот процесс отводится 14 дней.

В соответствии с обычаем премьер-министр подал в отставку. Президент Польши Анджей Дуда наделил Моравецкого полномочиями для формирования нового кабмина, так как партия «Право и справедливость» не имеет большинства в сейме.

Польша Выборы

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