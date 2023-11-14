Санду назвала сумму долга Молдавии перед «Газпромом»

Наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал отчет аудита министерства энергетики Молдавии исторической задолженности за российский газ. В организации пояснили, что не могут рассматривать документы в качестве надлежащего итогового аудита. А его результаты не влияют на размер и обоснованность долга.

Санду призналась, что ее не беспокоит несогласованный отчет аудита.

«У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не 700 миллионов долларов, а девять миллионов долларов», - подчеркнула она.

Глава республики добавила, что вопросы по делу еще остались, так как «Газпром» является акционером «Молдовагаз» и несет ответственность за долги.

При этом страна готова закупать газ у российской компании. Однако как отметил министр энергетики республики Виктор Парликов, что сделка может состояться по выгодной для Молдавии цене и без «политических условий».