Санду назвала истинную причину санкций Молдавии против России

«Иначе вся бы наша банковская система и сферы экономики тоже подверглись бы санкциям. Нашим экономическим агентам нужна банковская система, которая будет частью мировой системы, а не будет в изоляции», - высказалась Санду.

По словам Стояногло, введением антироссийских санкций глава республики лишила население страны преимуществ в виде рынков сбыта и дешевых энергоресурсов.

В Молдавии проходят президентские выборы. В стране 3 ноября состоится второй тур голосования. Параллельно с выборами главы государства в республике провели референдум по евроинтеграции. Как сообщила Санду, большинство граждан Молдавии проголосовали за вступление страны в ЕС.