27 октября 2024, 13:42

Санду назвала истинную причину санкций Молдавии против России

Global Look Press
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Молдавии пришлось вводить антироссийские санкции, так как страна сама могла попасть под ограничения со стороны мирового сообщества. Об этом заявила глава республики Майя Санду на дебатах с оппонентом по второму туру президентских выборов Александром Стояногло. Ее процитировало РИА «Новости».

«Иначе вся бы наша банковская система и сферы экономики тоже подверглись бы санкциям. Нашим экономическим агентам нужна банковская система, которая будет частью мировой системы, а не будет в изоляции», - высказалась Санду.

По словам Стояногло, введением антироссийских санкций глава республики лишила население страны преимуществ в виде рынков сбыта и дешевых энергоресурсов.

В Молдавии проходят президентские выборы. В стране 3 ноября состоится второй тур голосования. Параллельно с выборами главы государства в республике провели референдум по евроинтеграции. Как сообщила Санду, большинство граждан Молдавии проголосовали за вступление страны в ЕС.

Молдавия Санкции Россия Майя Санду
27 октября 2024, 13:43
Протаранившего остановку в пригороде Тель-Авива водителя грузовика застрелили гражданские
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Водителя грузовика, протаранившего автобусную остановку в пригороде Тель-Авива, нейтрализовали на месте гражданские лица, имевшие при себе оружие. Об этом в Telegram-канале сообщила полиция Израиля.

«Присутствовавшие на месте мирные жители открыли огонь по водителю грузовика и обезвредили его», - отметили в ведомстве.

Грузовой автомобиль снес автобусную остановку в пригороде Тель-Авива утром 27 октября. Водитель намеренно направил на остановку машину, когда там остановился автобус и люди начали выходить из транспорта.

В больницы доставили 35 раненых , шестеро из них в тяжелом состоянии. Полиция работает на месте происшествия, правоохранителям предстоит выяснить все подробности произошедшего.

Израиль Грузовики Оружие Водители Полиция
27 октября 2024, 11:51
Глава Бундесбанка сделал дерзкое заявление о России
Global Look Press
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Глава Бундесбанка Йоахим Нагель счел предложения России о сотрудничестве насмешкой. Об этом он заявил после встречи министров финансов и управляющих Центробанков стран «Большой двадцатки» в Вашингтоне, сообщило агентство Bloomberg.

«Нам нужно не забывать, с чего все началось. Весной 2022 года в Германии начался упадок. И все мы знаем, по какой именно причине», - сказал глава банка.

Нагель связал экономические проблемы Германии напрямую с конфликтом на Украине, а также назвал предложения России о сотрудничестве недопустимыми.

«Европе необходимо найти новые способы преодолеть „структурные проблемы“. У нас есть все возможности выхода на путь роста, которого мы достигли в течение 25 лет», - добавил он.

Российскую делегацию на встрече в Вашингтоне представил замминистра финансов Иван Чебесков. Он призвал G20 противостоять практике одностороннего введения санкций.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов раскрыл секрет роста российской экономики во время санкций.

Германия G20 Санкции Россия Экономика
27 октября 2024, 09:24
Маск прокомментировал слухи о своей незаконной миграции в США
Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал информацию о его незаконной миграции в США. Свое мнение предприниматель высказал в соцсети Х.

«Вот теперь его заботят мигранты», - написал Маск.

Так бизнесмен ответил на реплику президента США Джо Байдена о том, что «богатейший человек в мире оказался нелегальным работником».

Американские СМИ раскопали историю о том, что в 1995 году Маск приехал в США по студенческой визе поступать в Стэнфордский университет. Однако вместо этого открыл свой стартап. По законам США Маск не мог оставаться в стране и вести бизнес, на что и указал Байден на мероприятии в Пенсильвании.

В начале октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил отправить потоки нелегальных мигрантов в Брюссель, если ситуация в ЕС не изменится. Маск поддержал венгерского политика и назвал это хорошей идеей.

США Мигранты Законы Визы Бизнес Илон Маск Джо Байден
27 октября 2024, 01:46
Оппозиция в Грузии отказалась признавать итоги выборов
РИА «Новости»
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Оппозиционные партии «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» отказались признавать опубликованные ЦИК результаты выборов в парламент Грузии. Об этом заявила на брифинге председатель политсилы Тина Бокучава, сообщило РИА «Новости».

Оппозиционные партии «Единство - Национальное движение» и «Коалиция за перемены» отказались признавать опубликованные ЦИК результаты выборов в парламент Грузии. Об этом заявила на брифинге председатель политсилы Тина Бокучава, сообщило РИА «Новости».

«От имени „Единство - Национальное движение“ заявляю, что мы не признаем итоги украденных, захваченных выборов», - сказала она.

Лидер партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия назвал итоги выборов «конституционным переворотом».

После подсчета данных с почти 72% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 59,1% голосов. Ее представители выступают за нормализацию отношений с Россией и против антироссийских санкций.

Ранее одна из лидеров «Коалиции за перемены» Елене Хоштария заявила, что оппозиция планирует устроить с 27 октября митинги с участием членов партии и их сторонников.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» примет любые результаты выборов в парламент. По его словам, оппозиция заранее отказалась из принимать, так как не захочет признать свое поражение.

Грузия Протесты Оппозиция Выборы Парламентские выборы в Грузии

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