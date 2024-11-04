04 ноября 2024, 15:43

Санду набрала 55,33% голосов после обработки 100% протоколов

РИА «Новости»
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Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду после обработки 100% протоколов одержала победу с 55,33% голосов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики.

Уволенный режимом Санду бывший генеральный прокурор Александр Стояногло набрал 44,67% голосов.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдавии в воскресенье, главу государства избирали на четыре года.

Санду придерживается политики санкций против России , евроинтеграции и ужесточения контроля за средствами массовой информации под предлогом борьбы с дезинформацией.

Стояногло декларировал сохранение прагматичных отношений с Россией, однако также поддерживал интеграцию с Европой. Он указывал на значимость России для экономики республики и называл ее важным партнером, с которым нужно обязательно поддерживать экономические отношения.

Молдавия Выборы президента Молдавии
04 ноября 2024, 14:12
Лавров раскрыл планы НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион
РИА «Новости»
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Входящие в НАТО страны заявили претензии на ведущую роль альянса не только на своей территории, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), к которому не имеют никакого отношения. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

Входящие в НАТО страны заявили претензии на ведущую роль альянса не только на своей территории, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), к которому не имеют никакого отношения. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

Он подчеркнул, что о будущих планах НАТО можно узнать из декларации, принятой на саммите лидеров входящих в альянс стран.

«Получается, что для защиты территории своих членов этот „оборонительный“ альянс вознамерился вести эти „оборонительные“ бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, в тысяче миль от своих берегов» - заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что такое решение продвинули США, которые уже приступили к внедрению военной инфраструктуры в акватории Тихого океана, чтобы усилить давление на Россию, Китай и КНДР. Лавров добавил, что всем наблюдателям уже понятно, что это путь в никуда, но последствием такой политики станет подрыв архитектуры безопасности и сотрудничества стран региона.

Во второй половине октября представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ли Си выступил с жесткой критикой военно-морских сил США и Канады , чьи эсминец и сторожевой корабль проследовали через Тайваньский пролив. Ли Си подчеркнул, что своим поведением западные страны создали хаос в акватории и подорвали стабильность в регионе.

США Сергей Лавров Россия НАТО МИД РФ Китай
04 ноября 2024, 13:11
Бросившую новорожденную дочь в аэропорту Антальи россиянку будут судить в Турции
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Уголовное дело против россиянки Екатерины Бурназкиной, бросившей новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи рассмотрит суд Турции. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила представляющая интересы обвиняемой адвокат Айшегюль Кюбра Полат.

Она подчеркнула, что пока не может сказать, какое наказание грозит ее подзащитной, но со своей стороны намерена заявлять, что умысла на убийство новорожденной дочери у россиянки не было.

«Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь, что будет после этого - неизвестно», - заявила Полат.

По данным агентства, первое судебное заседание по делу Бурназкиной пройдет в декабре.

Молодая россиянка родила дочь в туалете для инвалидов аэропорта Антальи 13 октября. Младенца женщина выбросила в унитаз, где девочку нашли уборщики, которые спасли ребенка. Новорожденную передали в медицинское учреждение, а против матери завели уголовное дело и арестовали.

В пресс-службе уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой сообщили, что дипломаты сделали новорожденной российское гражданство. Сотрудники Генконсульства направили властям Турции ноту, в которой уведомили, что младенца доставят в Россию.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что новорожденного ребенка могут забрать себе родственники, которые имеют первоочередное право на удочерение.

Турция Уголовное дело Суд Дети Адвокаты Беременность Россия
04 ноября 2024, 12:13
США решили втянуть Европу в самоубийственную авантюру
РИА «Новости»
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США запланировали ввязать Европу в самоубийственную авантюру по вступлению в прямой конфликт с Россией. Об этом на международном научном симпозиуме «Создавая будущее» сообщил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».

Министр отметил, что этот вариант станет основным, если Украина под руководством Владимира Зеленского не справится с задачей.

«Как запасной вариант на тот случай, если режим Зеленского не справится, США готовят континентальную Европу, чтобы она приняла самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией», - заявил Лавров.

Дипломат выразил сожаление, что во многих странах Европы правящие элиты не видят для себя будущего в многополярном мире и стараются найти защиту у заокеанского гегемона.

«Россия от диалога с Западом не отказывалась, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, опираясь на свои национальные интересы. Мы сделали свои выводы из того, что в одночасье западные соседи отказывались от своих обязательств, договоренностей и обещаний», - добавил он.

Ранее Лавров предупредил Украину о последствиях срывов договоренностей.

США Сергей Лавров Европа Россия МИД РФ
04 ноября 2024, 11:41
США захотели поставить под удар сразу несколько отраслей промышленности стран ЕС
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты давят на Европу ради новых антироссийских санкций. Уж очень американским властям хочется запретить палладий и титан из РФ. К чему могут привести подобные ограничительные меры, объяснили опрошенные РИА «Новости» эксперты.

Известно, что Россия на треть обеспечивала титаном американскую компанию Boeing, почти на 50% - европейскую Airbus, а Embraer из Бразилии - практически на все 100%.

В минувшем году поставки в Штаты упали в пять раз, однако Европа продолжила импорт на достаточно высоком уровне, отметил в беседе с агентством генеральный директор Zapusk Group Алексей Равинский.

По оценке завкафедрой институциональной экономики ГУУ Светланы Сазановой, в случае введения санкции прежде всего ударят по высокотехнологичной промышленности Франции, Германии, Великобритании. Речь идет об авиастроении, автомобильной и космической отраслях.

Если Лондон может заменить русский титан, расширяя разработку месторождений Канады и Австралии, то у Германии и Франции ситуация иная - эти страны будут вынуждены искать других поставщиков. И они будут более дорогими, добавила Сазонова.

Доцент кафедры правового регулирования ТЭК МГИМО МИД Петр Чувахин отдельно отметил сложность замены палладия. Он поступает в ЕС главным образом именно из России.

Запреты обернутся острым дефицитом сырья для каталитических нейтрализаторов, предупредил эксперт.

США Санкции Евросоюз

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