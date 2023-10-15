Самый титулованный футболист мира поменял стратегию в деле об изнасиловании

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По данным издания, Алвес хочет добиться соглашения с судом Испании о максимально возможном сокращении срока его заключения.

Для этого спортсмен должен признать вину в совершении преступления, а также ему необходимо будет выплатить жертве денежную сумму в качестве компенсации морального ущерба.

В начале года стало известно, что бразильского футболиста Дани Алвеса обвинили в насилии. По данным прокуратуры, в одном из клубов Барселоны спортсмен повалил некую девушку на пол в туалете и начал склонять к интиму.

Также сообщалось, что Алвес якобы избил партнершу и совершил в ее отношении действия сексуального характера. В марте футболист объявил голодовку после новости о том, что его жена Джоана Санс подала на развод.