Самый титулованный футболист мира поменял стратегию в деле об изнасиловании
Самый титулованный футболист мира, бразилец Дани Алвес поменял стратегию в деле об изнасиловании. Как сообщило издание Mundo Deportivo со ссылкой на источника, спортсмен сменил адвоката.
По данным издания, Алвес хочет добиться соглашения с судом Испании о максимально возможном сокращении срока его заключения.
Для этого спортсмен должен признать вину в совершении преступления, а также ему необходимо будет выплатить жертве денежную сумму в качестве компенсации морального ущерба.
В начале года стало известно, что бразильского футболиста Дани Алвеса обвинили в насилии. По данным прокуратуры, в одном из клубов Барселоны спортсмен повалил некую девушку на пол в туалете и начал склонять к интиму.
Также сообщалось, что Алвес якобы избил партнершу и совершил в ее отношении действия сексуального характера. В марте футболист объявил голодовку после новости о том, что его жена Джоана Санс подала на развод.