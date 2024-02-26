Самый опасный паук в Великобритании укусил девочку

По информации источника, ребенок пожаловался матери на боль в лодыжке. Ребенок сообщил о сильном дискомфорте при ходьбе, однако родители решили, что дело в обычной аллергии, и дали ей антигистаминные препараты.

Ночью мать проснулась и увидела, что тело девочки покрылось странной сыпью. Позднее боль в лодыжке усилилась. Женщина отвезла ребенка к дежурному парамедику, который выявил укус ложной черной вдовы, одного из самых опасных пауков в стране.

Яд этого насекомого вызывает у человека спазмы в мышцах, общее недомогание, потливость, лихорадку и боль. Пострадавшую начали лечить антибиотиками, спустя несколько дней все симптомы успешно исчезли.

Ранее руководство супермаркета в Австрии закрыло магазин после обнаружения огромного черного паука с красными пятнами.