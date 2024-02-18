«Самый низкий IQ». Трамп высказался об интеллекте Байдена

«Он человек с очень низким IQ, наш президент», - заявил Трамп на встрече со сторонниками в штате Мичиган.

Трамп добавил, что готов поспорить на то, что за всю историю Америки не было президента с настолько низким показателем интеллекта. Он считает Байдена «некомпетентным для своей должности» лицом. Трамп также напомнил о проблемах своего преемника, связанных с ориентацией в пространстве.

Ранее Байден грубо оговорился , отвечая на обвинения спецпрокурора Роберта Гура по поводу его провалов в памяти во время выступления перед нацией. Он назвал президента Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси президентом Мексики.

В начале 2023 года Байден не смог самостоятельно подняться на сцену. В Сети появились кадры, где американского лидера вывела за руку его супруга Джилл.