12 мая 2024, 01:24

Самый массовый митинг против законопроекта об иноагентах прошел в Тбилиси

РИА «Новости»
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Самый массовый митинг против законопроекта об иностранных агентах завершился в столице Грузии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вечером в субботу, 11 мая, в Тбилиси граждане собрались на площади Первой республики, площади Марджанишвили и у станции метро «300 Арагвинцев», чтобы отметить День Европы и потребовать от грузинских властей отзыва скандального законопроекта.

В митинге участвовали тысячи людей. После сбора они направились массовым шествием в сторону площади Европы. Вскоре начался проливной дождь и протестующие начали расходиться. Организаторы акции призвали всех собраться в воскресенье, 12 мая.

В конце недели митингующие планируют собраться у здания парламента в Тбилиси и провести там всю ночь, чтобы утром в понедельник, 13 мая, встретиться с депутатами. Последние будут рассматривать законопроект в рамках третьего комитетского слушания.

Ранее сообщили о задержании россиянина во время протестов в Тбилиси. Полиция занялась установлением его личности.

Грузия Законы Протесты Иноагенты
12 мая 2024, 07:56
Эрдоган объяснил отмену визита в США
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в США и запланированную встречу с американским коллегой Джо Байденом в связи с плотными графиками сторон. Об этом он рассказал греческой газете «Катимерини».

Изначально визит Эрдогана планировали на 9 мая, но в итоге перенесли на более поздний срок, который станет «более удобен для обеих сторон».

«Нашу поездку в США отложили из-за несовместимости графиков сторон. США, как вам известно, находятся накануне выборов, из-за чего рабочий график Байдена стал более плотным. Наши программы интенсивно работают как за рубежом, так и внутри страны. Такие визиты проходят в удобное для всех сторон время», - объяснил он.

Эрдоган добавил, что в настоящее время идут консультации по удобному времени для встречи.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Эрдоган обсудит с Байденом риски, связанные с украинским кризисом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в США и запланированную встречу с американским коллегой Джо Байденом в связи с плотными графиками сторон. Об этом он рассказал греческой газете « Катимерини ».

США Турция Реджеп Эрдоган Джо Байден
12 мая 2024, 07:56
Выборы президента стартовали в Литве
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В воскресенье, 12 мая, в Литве начались президентские выборы. В 07:00 (по мск) открылись почти 1,9 тысячи избирательных участков. Об этом сообщил Sputnik.

Граждане одновременно могут проголосовать на референдуме о введении института двойного гражданства. Президент Литвы избирается сроком на пять лет. Кандидат должен быть гражданином Литвы по происхождению и жить в стране не менее трех последних лет.

В гонке участвуют восемь кандидатов, в том числе избирающийся на второй срок президент Гитанас Науседа. Политологи также называют фаворитами голосования премьера Ингриду Шимоните и адвоката Игнаса Вегеле.

Если ни один из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то в Литве состоится второй тур выборов. Голосование продлится до 20:00.

В марте состоялись президентские выборы в России. 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность. На его инаугурации отсутствовали западные представители.

Литва Россия Выборы
12 мая 2024, 05:09
Меган Маркл назвала Нигерию «своей страной» после ДНК-теста
РИА «Новости»
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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл назвала Нигерию «своей страной», когда узнала результаты пройденного ДНК-теста. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Осенью 2022 года она заявила, что является «на 43% нигерийкой» согласно генеалогическому тесту ДНК. Недавно супруги отправились в поездку в Нигерию.

«Прежде всего, я хочу сказать вам огромное спасибо за то, как любезно вы приняли нас с мужем в этой стране… моей стране», - заявила Маркл.

По его словам, как только она узнала результаты теста, сразу позвонила матери, чтобы выяснить, знала ли та об этом. Теперь она ощущает себя в начале пути, желая лучше изучить свои корни.

Издание отметило, что в Нигерии герцог и герцогиня Сассекские посетили волейбольный матч, где сидели в окружении фанатов. Также Маркл позировала для селфи в толпе. Некоторые люди даже расплакались после встречи с ней.

Ранее Кейт Миддлтон обиделась на принца Гарри из-за его мемуаров. Вместе с супругом, принцем Уэльским Уильямом, они почувствовали себя «полностью преданными».

Великобритания Принц Гарри Меган Маркл Королевская семья Британии
12 мая 2024, 03:34
Российские карты «Мир» захотели начать принимать на Маврикии
РИА «Новости»
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Власти Республики Маврикий планируют внедрить российскую платежную систему «Мир». Об этом ТАСС заявил посол России в стране Константин Климовский.

«Власти Маврикия действительно имеют такие планы», - подтвердил он.

При этом Климовский добавил, что точные сроки внедрения платежной системы пока неизвестны.

До этого президент России Владимир Путин затронул тему использования карты «Мир» в Лаосе , когда встречался с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом в Москве. По словам российского лидера, это будет способствовать росту турпотока из РФ.

В апреля стало известно, что в Иране планировали запустить пилотный проект по приему карт «Мир», чтобы укрепить экономические связи между двумя странами. По оценкам экспертов, запуск системы займет от трех до шести месяцев.

При этом в Киргизии межбанковский процессинговый центр самостоятельно принял решение п рекратить обслуживание банковских карт «Мир» из-за риска подпасть под американские санкции.

Африка Банки Дипломатия Россия

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