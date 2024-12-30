Самый длинный скоростной тоннель в мире построили в Китае

Писательница Джоан Роулинг устроила масштабную дискуссию на своей странице в социальной сети X. Поводом стал пост с заявлением, что «трансгендерных* детей не существует», потому что люди не могут рождаться в неподходящем теле.

Так она ответила на критический пост, в котором автора серии книг о Гарри Поттере обвинили в пропаганде ненависти по отношению к детям-трансгендерам*. Роулинг объявила, что не верит в существование детей, рожденных не в своем теле.

«Есть только такие взрослые, как вы, готовые пожертвовать здоровьем несовершеннолетних, чтобы укрепить свою веру в идеологию, которая в конечном итоге принесет больше вреда, чем лоботомия и синдром ложной памяти, вместе взятые», - подчеркнула писательница.

Пост вызвал бурное обсуждение, в котором Роулинг приняла участие. Она подчеркнула, что никогда не возлагает вину на родителей, детей, которые заявили о готовности сменить пол. По ее словам, вина лежит на социальных сетях, в которых хирурги продвигают идею модификации тел, как конструкторы Lego.

Кроме того, школы Великобритании без согласия родителей продвигают идеи трансгендерной* идентичности учеников.

«Люди изо всех сил пытаются защитить детей от духа времени, который говорит им, что тревоги по поводу полового созревания, сексуальности и взросления можно устранить, если всю жизнь полагаться на Большую Фарму и врачей, которые заставят Франкенштейна выглядеть этичным», - написала Роулинг.

Подавляющее большинство подписчиков писательницы поддержали ее взгляды и поблагодарили за продвижение защиты детей.

В начале марта этого года трансгендерный* телеведущий Индиа Уиллоуби написал заявление в полицию на Джоан Роулинг за комментарий в социальной сети, в котором та назвала его мужчиной. По мнению телеведущего, такое поведение автора книг о Гарри Поттере стало проявлением ненависти.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.