24 января 2025, 09:24

Самый большой в мире айсберг поплыл в сторону британского острова

Global Look Press
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Один из самых крупных айсбергов в мире, A23a, плывет в сторону британского острова Южная Джорджия. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Если столкновение произойдет, это может серьезно затруднить доступ к местам кормления диких животных, в основном тюленей и пингвинов, которые размножаются на острове», - заявили журналисты.

Сейчас айсберг находится примерно в 280 километрах от Южной Джорджии.

По данным американского Национального ледового центра, A23a считается крупнейшим на планете, его площадь - 3672 квадратных километра.

Ученые отслеживали плавучую гору с момента откола от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году.

В течение 30 лет глыба оставалась на дне, но в октябре 2023 года стало известно о ее движении. Как тогда отмечали журналисты, это может создать проблемы для дикой природы и вызвать нарушения судоходства.

Великобритания Природа
24 января 2025, 10:19
Премьер Японии захотел заключить мирный договор с Россией
Global Look Press
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Премьер Японии Сигэру Исиба, выступая перед парламентом с программной речью, вновь заявил о желании заключить мирный договор с Россией. Трансляция проходила на сайте Палаты представителей страны.

«Наши отношения с Россией переживают тяжелые времена. Однако мы по-прежнему нацелены на заключение мирного договора», - заявил Исиба.

Условием для этого он назвал решение территориальных разногласий между странами.

В конце ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала решением территориальной проблемы Японии международно-правовое оформление существующих границ с Россией.

Ранее генсек правительства Японии Есимаса Хаяси назвал неприемлемым решение России закрыть «Японские центры», принятое 17 января. По его словам, работа центров способствовала взаимопониманию между странами.

Япония Россия Курильские острова
24 января 2025, 10:15
Нетаньяху заступился за Маска после скандала с «нацистским» жестом
Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заступился за бизнесмена Илона Маска, который на инаугурации президента США Дональда Трампа сделал жест, напоминающий нацистское приветствие. Об этом политик написал в соцсети X.

Нетаньяху назвал Маска большим другом Израиля. Он напомнил, что предприниматель посетил страну после нападения ХАМАС.

«С тех пор он неоднократно и решительно поддерживал право Израиля на самооборону от террористов и режимов, осуществляющих геноцид, которые стремятся уничтожить единственное еврейское государство», - подчеркнул премьер.

Все обвинения в отношении Маска Нетаньяху назвал ложными.

На церемонии инаугурации Трампа владелец SpaceX и Tesla прыгал по сцене и демонстрировал радость. Он поблагодарил избирателей, а затем приложил правую руку к сердцу и вскинул ее вверх. Этот жест напомнил приветствие нацистов.

США Израиль Дональд Трамп Илон Маск Биньямин Нетаньяху Инаугурация Трампа 2025
24 января 2025, 09:25
«Я был очень близок». Трамп планировал заключить с Путиным соглашение по ядерному оружию
РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы подписать с лидером России Владимиром Путиным соглашение по денуклеаризации Об этом он заявил во время интервью телеканалу Fox News.

По словам республиканца, он вел работу над заключением соглашения по сокращению ядерному оружия с президентом России. По его словам, к сделке также планировалось привлечь Китай.

«Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет в письменных показаниях сенату выразил беспокойство о значительном росте ядерного потенциала России.

Он также признал, что Россия достигла больших результатов в кибер- и информационном пространстве, имеет сильные амбиции в космосе и Арктике и значительные подводные возможности.

Ядерное оружие США Дональд Трамп Россия Владимир Путин
24 января 2025, 05:43
Трамп допустил прекращение финансирования НАТО со стороны США
РИА «Новости»
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США могут остановить финансирование НАТО, заявил журналистам президент Дональд Трамп. Он обвинил блок в том, что он не защищает Вашингтон. Слова американского лидера привело РИА «Новости».

«Мы их защищаем, а они нас - нет. Понимаете? Так что я не уверен, что мы должны что-либо тратить, но нам определенно следует им помогать», - отметил Трамп.

Президент США повторил, что члены Североатлантического альянса должны поднять расходы на оборону с 2% до 5% ВВП.

Слова Трампа назвали «пинком под зад» для европейских столиц. Европе стоило бы заняться автономностью обороны ЕС, заявил глава Минобороны Франции.

Генсека НАТО Марка Рютте назвали последним на тонущем корабле. По словам бывшего разведчика Скотта Риттера, Трамп «перекроет кислород» альянсу для спасения Америки.

США Дональд Трамп НАТО ВВП

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