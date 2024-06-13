13 июня 2024, 10:18

«Самые зловещие ночные страхи». Медведев призвал не щадить психику американцев

Unsplash
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России следует передать оружие странам, которые враждебно относятся к Западу. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал антироссийские санкции США и предложил дать на них достойный ответ. Он призвал передать врагам Запада все возможные виды вооружений, за исключением ядерного.

По его мнению, в отношении врагов не может быть никаких правил. Медведев призвал «вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи», устроить войну в космосе и превратить жизнь американцев в «сплошной безумный кошмар» с помощью вброса фейков.

«Не надо больше щадить их психику! Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами», - указал он.

Политик предложил как можно больнее ударить по Белому дому и вспомнил строки из Ветхого Завета, описывающие наказания за преступления.

«Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб», - написал он.

Ранее США расширили санкции против России. В список попали около 30 физлиц и компании, связанные со сферой IT и авиации.

США Санкции Россия Оружие Запад
13 июня 2024, 10:29
«Инфернальное зло». Медведев назвал санкции США объявлением войны без правил
Unsplash
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Количество введенных против России экономических ограничений измеряется уже десятками тысяч. Несмотря на это, государству следует дать Западу жесткий ответ на новые антироссийские санкции. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что новый пакет санкций стал объявлением «войны без правил». Медведев призвал всех людей, которые любят Россию, дать отпор США и их союзникам.

«Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всем, в чем можно навредить», - подчеркнул политик.

Медведев рекомендовал ударить по западной экономике, институтам и властям, а также по благополучию граждан недружелюбных стран. Он добавил, что можно лишить их уверенности в завтрашнем дне, парализовать работу их компаний и госучреждений, «изничтожать» их энергетику, промышленность и банковскую систему.

«Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни», - рекомендовал зампредседателя Совбеза.

Ранее Медведев призвал Россию передать оружие государствам , выступающим против Запада. По его словам, Белый дом должен ответить за свои действия.

США Дмитрий Медведев Санкции Россия Запад
13 июня 2024, 08:57
Принятие нового пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затормозила Германия
Unsplash
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Евросоюз до сих пор не принял новый пакет антироссийских санкций из-за того, что власти Германии затормозили переговоры об ограничениях. Об этом сообщило агентство DPA.

Члены ЕС предлагали ввести меры против обхода уже введенных ограничений и усилить давление на бизнес. Они хотели запретить отправку российского сжиженного природного газа в третьи страны из некоторых портов.

Дипломатические источники рассказали журналистам, что Германия затормозила принятие нового пакета. По их информации, немецкие власти делали запросы на внесение изменений, например, просили исключить пункт об ответственности филиалов предприятий за нарушение рестрикций.

«Раздумья Германии и запросы на внесения изменений - решающая причина того, почему санкционные планы до сих пор не могли быть завершены», - заявил автор статьи.

В феврале Евросоюз ввел 13-й пакет санкций. В черный список внесли Московский институт теплотехники, Государственный научно-исследовательский институт приборостроения, другие предприятия и их руководителей.

МИД России назвал ограничения незаконными.

Германия Санкции Россия Евросоюз Экономика
13 июня 2024, 08:34
Пожар на промышленном объекте под Киевом не смогли потушить за сутки
Unsplash
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Возгорание на промышленном объекте в Киевской области не могут потушить больше суток. Об этом сообщило украинское издание «Бабель».

«На Киевщине до сих пор тушат пожар на промышленном предприятии… Ликвидация последствий продолжается уже более суток», - указали авторы материала.

Пожар, по данным издания, произошел из-за «падения обломков». На вместе возгорания работают почти 250 спасателей, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда.

О пожаре на военно-промышленном объекте в районе украинской столицы также сообщал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко говорил о ночных прилетах под Киевом. Он также сообщал, что в результате ударов начался пожар на промышленном объекте. Из-за возгорания, по его словам, повреждения получили автозаправка и склад.

Спасатели Пожары Киев Поезда
13 июня 2024, 08:31
Американские правозащитники подали в суд на Байдена
Global Look Press
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Организация ACLU (Американский союз гражданских свобод) от лица правозащитников подала в суд на администрацию президента США Джо Байдена. Поводом для обращения в судебную инстанцию стало ужесточение миграционной политики. Об этом сообщила пресс-служба ACLU.

Правозащитники возмутились из-за того, что американский лидер запретил принимать прошения об убежище от нелегалов, находящихся на южной границе государства. Байден также сократил с шести лет до шести месяцев время рассмотрения уже поданных прошений.

По мнению ACLU, указы главы государства ограничили доступность политического убежища и тем самым поставили под угрозу жизни тысяч людей. Правозащитники напомнили, что им уже удавалось оспорить в суде аналогичные инициативы бывшего президента Дональда Трампа, который тогда находился у власти.

Ранее помощники экс-лидера США разработали план по беспрецедентному подавлению иммиграции. В случае избрания Трампа Белый дом может депортировать из США порядка 20 миллионов человек.

США Суд Мигранты Белый дом в США Джо Байден

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