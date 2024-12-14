14 декабря 2024, 03:02

«Самые тяжелые санкции». Вучич подтвердил санкции против NIS из-за «Газпром нефти»

РИА «Новости»
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Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что США введут санкции против сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая на 50% принадлежит российской «Газпром нефти». Вучич в эфире телеканала TV Informer пообещал «поговорить с американцами».

«Мы получили подтверждение того, что США через несколько дней введут санкции против NIS из-за российской собственности», - заявил Вучич.

По словам лидера Сербии, это одна самых неприятных новостей за последние годы, ведь кроме «Газпром нефти» акции NIS принадлежат правительству страны в объеме 29,87%. Еще чуть больше 6% акций держит «Газпром».

Также Вучич отметил, что несмотря на то, что эти санкции вводят в первую очередь против России, Сербию также ожидают тяжелые последствия.

«Это, вероятно, самые тяжелые санкции. Посмотрим, сколько времени мы сможем получить. Ведь хорватская JANAF (компания-оператор Адриатического нефтепровода - прим. ред.) сразу же сообщит нам, что не пропустит сырье по нефтепроводу», - отметил президент, добавив, что попробует «поговорить с американцами», чтобы сгладить последствия санкций.

Ранее Венгрия и Болгария нашли способ обеспечить транзит российского газа, несмотря на санкции США. Для расчетов страны используют российский Газпромбанк.

США Сербия Санкции Нефть Россия Газпром Александр Вучич Газпром нефть
14 декабря 2024, 00:49
СМИ сообщили о приказах Асада по российским военным базам в Сирии
РИА «Новости»
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Свергнутый оппозиционными силами экс-президент Сирии Башар Асад приказывал своим войскам охранять российские военные базы. Об этом сообщило издание Free Syria News Network (FSNN).

По данным FSNN, Асад приказал защищать как минимум базу России в Хмеймиме. Для этого отрядили ряд офицеров Пятого корпуса вооруженных сил республики.

Одним из подразделений командовал Сухайль Аль-Хасан, известный сирийский военачальник. До падения режима Асада он возглавлял элитную 25-ю дивизию Сирийской арабской армии.

Ранее источники западных СМИ рассказали, что 7 декабря, за день до того, как оппозиция вошла в Дамаск, Асад встречался с военным руководством в министерстве обороны.

На встрече присутствовали не менее 30 армейских чинов. Асад, по словам собеседников западных агентств, заверил их, что российская военная помощь скоро прибудет. Затем политик направился в аэропорт и улетел из страны - о его планах не знали даже родственники.

Свергнутый оппозиционными силами экс-президент Сирии Башар Асад приказывал своим войскам охранять российские военные базы. Об этом сообщило издание Free Syria News Network ( FSNN ).

Сирия Военные Армия Башар Асад
13 декабря 2024, 21:15
Над авиабазой Рамштайн в Германии заметили неопознанные беспилотники
РИА «Новости»
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Неопознанные беспилотники заметили в небе над военными объектами в Германии. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

«Дроны несколько раз были замечены над военной базой США, оборонным концерном Rheinmetall и химической компанией BASF. Это беспокоит органы безопасности. Средств противодействия, по-видимому, нет», - сообщило издание.

Неопознанные беспилотники заметили над базой Рамштайн в вечерние часы 3 и 4 декабря. Военные подтвердили информацию о дронах, но заявили, что они не оказали воздействия на работу объекта.

Ранее немцев предупредили о возможных длительных отключениях электроэнергии. Власти заявили, что чрезвычайные ситуации маловероятны, но всегда возможны, так как возросло количество атак на критическую инфраструктуру.

Германия Беспилотники Военные
13 декабря 2024, 21:02
«Это меньшее из зол». Сирийские друзы решили присоединиться к Израилю
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Друзы, проживающие в сирийской деревне Хадер, расположенной на юге страны, изъявили желание присоединиться к Израилю. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Издание опубликовало видео, на котором представитель друзской общины поддерживает идею присоединения к территории, находящейся под контролем Израиля. Он призывает жителей задуматься о будущем друзов после свержения президента Башара Асада.

«Если нам придется выбирать, мы выберем меньшее зло. И даже если это считается злом, просить присоединения к [израильским] Голанам - это гораздо меньшее зло, чем зло, которое нас ждет», - сказал он.

Как сообщило издание The Jewish Press, совет шести друзских деревень в районе Джабаль-эш-Шейх на юге Сирии принял решение не допустить проникновения боевиков из повстанческих исламистских группировок и присоединиться к Голанским высотам, которые находятся под контролем Израиля.

Голанские высоты - это территория, где исторически проживали друзы. Это этноконфессиональная группа арабов, которая исповедует свою версию ислама и населяет преимущественно Сирию, Ливан и Израиль.

Ранее стали известны детали побега Асада из Сирии. По слухам, перед отъездом он заверил офицеров, что Россия окажет ему поддержку. Асад так долго скрывал свои планы покинуть страну, что не поделился ими даже со своим младшим братом, который командует элитным подразделением - 4-й бронетанковой дивизией. Решение предоставить политическое убежище экс-президенту Сирии и его семье принял лично Владимир Путин.

Израиль Сирия Захват власти в Сирии Башар Асад
13 декабря 2024, 20:03
Несколько транспортных самолетов приземлились на авиабазу Хмеймим в Сирии
Global Look Press
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Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщило Free Syria News Network (FSNN).

«Несколько российских грузовых самолетов приземляются в аэропорту Хмеймим в провинции Латакия», - заявили журналисты.

Российская сторона начала переговоры с представителями нового правительства Сирии о сохранении военных баз на территории республики. Информацию о переговорах подтвердили источники СМИ в Евросоюзе, России и на Ближнем Востоке.

Сейчас в САР находятся две военные базы России - в Хмеймиме и Тартусе. Из-за нестабильной обстановки в Сирии ситуация с базами может измениться.

Сирия Военные Захват власти в Сирии

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