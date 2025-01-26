Самые скучные и предсказуемые. Политолог спрогнозировал исход выборов в Белоруссии

«Предстоящие выборы - самые скучные и предсказуемые в истории Белоруссии. Лукашенко наберет не меньше 85%», - сказал он.

На втором месте, по его мнению, может оказаться кандидат «против всех». Представители реальной оппозиции не принимают участие в выборах, но у действующего главы государства в любом случае нет серьезных конкурентов, уверен политолог.

Агафонов не предполагает, что политика Минска претерпит значительные изменения. Однако президент может начать формировать команду, которая будет управлять страной после его ухода. Отставка Лукашенко может привести к серьезной нестабильности в стране, считает политолог.

В Белоруссии 26 января начался единый день голосования на выборах президента. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Безопасность на выборах обеспечивают правоохранительные органы. Всего на территории республики организовали работу 5325 участков для голосования.