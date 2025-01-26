26 января 2025, 11:13

Самые скучные и предсказуемые. Политолог спрогнозировал исход выборов в Белоруссии

РИА «Новости»
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Предстоящие выборы в Белоруссии обещают быть самыми предсказуемыми и неинтересными в истории страны. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал политолог Артем Агафонов.

«Предстоящие выборы - самые скучные и предсказуемые в истории Белоруссии. Лукашенко наберет не меньше 85%», - сказал он.

На втором месте, по его мнению, может оказаться кандидат «против всех». Представители реальной оппозиции не принимают участие в выборах, но у действующего главы государства в любом случае нет серьезных конкурентов, уверен политолог.

Агафонов не предполагает, что политика Минска претерпит значительные изменения. Однако президент может начать формировать команду, которая будет управлять страной после его ухода. Отставка Лукашенко может привести к серьезной нестабильности в стране, считает политолог.

В Белоруссии 26 января начался единый день голосования на выборах президента. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Безопасность на выборах обеспечивают правоохранительные органы. Всего на территории республики организовали работу 5325 участков для голосования.

Белоруссия Выборы в Белоруссии Выборы
26 января 2025, 11:43
«Мне фиолетово». Лукашенко — о непризнании Западом выборов в Белоруссии
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему все равно, признает или нет Запад выборы президента Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Признаете вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаете - это дело вкуса. Как вы говорите, мне фиолетово, вы признаете наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались», - сказал Лукашенко.

Президент отметил, что резолюция Европарламента о непризнании выборов в Беларуси демонстрирует неуважение к партнерам из Вашингтона.

Президент также добавил, что власти никого не выгоняли из Белоруссии. Те, кто уехал, могут вернуться, для этого есть соответствующий механизм, напомнил лидер.

«И я раз пять заявлял о том, что мы не злопамятные люди. Каждому будет предоставлен шанс», - процитировало его БелТА.

Ранее Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Перед тем как получить бюллетень, он с теплотой пообщался с членами избирательной комиссии. Позже президент отметил, что голосовал «за всех».

Белоруссия Запад Выборы в Белоруссии Выборы
26 января 2025, 11:13
Неизвестные похитили древние румынские сокровища из музея в Нидерландах
Unsplash
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Уголовное дело об украденных в Нидерландах румынских экспонатах передадут в ведение Генеральной прокуратуры Румынии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбудили по факту хищения и незаконного оборота оружия и взрывчатки. Расследованием преступления будут заниматься прокуроры Высокого суда кассации и юстиции, сотрудники полиции и специалисты Генерального инспектората румынской полиции.

По данным канала Antena 3 CNN , три вора проникли в музей Дрентс в Ассене, подорвав одну из дверей. Злоумышленники похитили самые ценные румынские артефакты, в том числе золотые браслеты из Сармизегетузы и дакийский шлем, известный как шлем Коцофенешти.

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал в кратчайшие сроки вернуть в страну украденные экспонаты, имеющие исключительное культурное и историческое значение.

Ранее злоумышленники угнали грузовик и квадроцикл с фермы Виндзорского замка в Великобритании. Грабители воспользовались отсутствием хозяина имения - Карла III - и похитили сельхозтехнику.

Уголовное дело Музеи Кражи Нидерланды Румыния
26 января 2025, 10:09
Обеспечение порядка на выборах в Белоруссии взяла на себя милиция
РИА «Новости»
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Охрану помещений для голосования на выборах президента Белоруссии обеспечивают сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД. Об этом сообщила пресс-служба ведомства республики.

Избирательные участки взяли под круглосуточную охрану, а также оборудовали системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации.

«К избирательным участкам приближены патрульные наряды, в случае возникновения нештатных ситуаций будут задействоваться мобильные и группы быстрого реагирования», - подчеркнули в пресс-службе.

Милиции помогают члены добровольных дружин, БРСМ и ветераны МВД. В ведомстве добавили, что ни одно правонарушение или происшествие на участках не останется вне внимания республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Выборы в Белоруссии проводят только на территории республики , чтобы должным образом обеспечить безопасность избирателей. На президентское кресло в этом году претендуют пять избирателей, в том числе нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко.

Белоруссия Выборы в Белоруссии Выборы
26 января 2025, 09:48
Путин рассказал о планах России наращивать сотрудничество с Индией
Пресс-служба Кремля
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По случаю национального праздника Индии — Дня республики — президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди. В послании российский лидер отметил, что совместными усилиями страны будут продолжать укреплять и развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество во всех областях. Текст телеграммы опубликовал сайт Кремля.

По случаю национального праздника Индии - Дня республики - президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди. В послании российский лидер отметил, что совместными усилиями страны будут продолжать укреплять и развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество во всех областях. Текст телеграммы опубликовал сайт Кремля.

«Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах», - подчеркнул Путин.

Путин подчеркнул, что конституция Индии, принятая 75 лет назад, стала фундаментом для создания действенных государственных структур и свободного демократического развития страны. С тех пор Индия достигла значительных результатов в социально-экономической, научно-технической и других сферах, заслужив признание на мировой арене, отметил президент России.

Ранее стало известно, что Индия и Россия согласовывают даты визита российского президента Владимира Путина в Нью-Дели, где в 2025 году пройдет ежегодный традиционный российско-индийский саммит. В этом году Путин приедет с визитом в Индию. В 2024-м индийский премьер также дважды посетил Россию.

Индия Россия

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