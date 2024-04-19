19 апреля 2024, 03:19

Самые масштабные в мире выборы начались в Индии

РИА «Новости»
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Самые большие в мире парламентские выборы начались в Индии 19 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Голосование будет проходить 44 дня в семь этапов. В выборах примут участие 968 миллионов зарегистрированных избирателей. Действие полномочий нынешнего состава нижней палаты парламента закончится 16 июня, поэтому новых чиновников следует набрать до этого дня. Членов сабхи - Народной палаты - изберут прямым всеобщим тайным голосованием в рамках мажоритарной системы.

Первый этап голосования будет длиться с 08:00 до 17:00 пятницы, 19 апреля. Во время него в 21 штате и союзной территории выберут 102 членов нового парламента.

Ранее парламентские выборы закончились в Хорватии. Не дождавшись подсчета 100% голосов премьер-министр Андрей Пленкович объявил о победе своей партии - Хорватского демократического содружества.

Также второй тур выборов президента прошел в Словакии. С небольшим преимуществом одержал победу Петер Пеллегрини, которого назвали новым союзником России в Европе.

Индия Выборы
19 апреля 2024, 04:14
Ким Чен Ын приехал на церемонию на лимузине Aurus, который ему подарил Путин
РИА «Новости»
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Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на торжественное мероприятие на лимузине Aurus, ключи от  которого ему вручил президент России Владимир Путин. Поездку политика показали на корейском центральном телевидении, сообщило издание Korea JoongAng Daily.

Церемония была посвящена завершению строительства 10 тысяч квартир в Пхеньяне. На мероприятие Ким Чен Ын приехал на российском авто Aurus Senat.

«На церемонию перерезания ленточки Ким Чен Ын вышел из лимузина Aurus Senat российского производства, подаренного президентом РФ Владимиром Путиным», - так описали событие журналисты.

Северная Корея Ким Чен Ын КНДР Машины Aurus
19 апреля 2024, 03:03
Банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ
РИА «Новости»
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Американский банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ в немецкий федеральный суд. JP Morgan Chase потребовал от российской финансовой организации прекратить попытки взыскать 439,5 миллиона долларов с заблокированного счета.

ВТБ через суд в России потребовал от JP Morgan Chase вернуть заблокированные 439,5 миллиона долларов. Американский банк посчитал это нарушением двустороннего соглашения, которое предписывает решать споры в суде Нью-Йорка.

Американский банк также заявил, что законодательство США запрещает выплачивать замороженные средства.

Дочернюю компанию ВТБ Банка в Европе в начале апреля вычеркнули из санкционного списка США. Речь идет о VTB Bank Europe, который базируется во Франкфурте-на-Майне в Германии.

США Банки Суд Россия
19 апреля 2024, 00:53
США наложили вето на принятие Палестины в ООН
Pixabay
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США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с рекомендацией принять во всемирную организацию Палестину в качестве полноправного члена. Об этом в Telegram-канале рассказал первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

За принятие Палестины в организацию проголосовали 12 членов СБ ООН, воздержались представители Швейцарии и Великобритании. Соединенные Штаты воспользовались правом вето.

«Сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями. Выглядело жалко», - прокомментировал Полянский решение США.

Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, Израиль является постоянным членом организации с 1948 года.

Ранее лидер Палестины Махмуд Аббас отказался отложить проведение голосования о членстве страны в ООН вопреки просьбам США. Американские власти пытались давить на Палестину по этому вопросу в последние две недели.

США Великобритания Израиль Россия ООН Палестина
19 апреля 2024, 00:27
5 новых войн? Политолог назвал самые горячие точки планеты, где вот-вот вспыхнет война
Unsplash
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Новые горячие точки намечаются на карте мира. Будут ли это локальные долгоиграющие конфликты или есть риск перерастания в третью мировую войну — ответы на эти вопросы искал ведущий программы «ЧП» на «360» Иван Бер вместе с политологом Юрием Световым.

Локальные конфликты кому-то нужны Светов отметил пять ключевых точек, где высока вероятность перерастания недовольства и локальных стычек в полномасштабную войну. Все события, кратковременно вспыхивающие то тут, то там - это только преддверие мирового апокалипсиса. Локальные конфликты всегда кому-то выгодны, крупные мировые игроки зарабатывают на них немалые деньги.

Интерес к Украине постепенно сходит на нет, потому что на мировой арене появляются новые супермаркеты в виде крупных локальных конфликтов. Например, уже полыхающий Ближний Восток. Израиль не остановится, пока не получит желаемое, а что это - станет известно в ближайшее время. Конфликт на Ближнем Востоке постепенно превращается в вялотекущее убийство на годы.

Молдавия и Сербия хотят стать частью «золотого миллиарда» Второй горячей точкой эксперт отметил Балканский полуостров. Скорее всего военный конфликт ждет Сербию и Молдавию, но не друг с другом, а с соседями. Например, Молдавия начнет противостояние с Приднестровьем и Гагаузией. Молдавское правительство стремится сделать страну частью Румынии.

«Ради чего и президент приняла гражданство Румынии и молдавский язык переименован в румынский. Или второе - вступить в состав Европейского союза, ради чего осенью будет проведен референдум. С этим не соглашается Приднестровье, которое не хочет ни в Румынию, ни в Европейский союз. И Гагаузия, которая тоже об этом говорит», - отметил политолог Юрий Светов.

Сербская элита преследует те же цели - стать частью «золотого миллиарда», однако не все согласны стать вассалами тех, кто недавно бомбил страну во время югославского конфликта. Запад пользуется разделением мнений в сербском сообществе, отметил эксперт. Сербия нужна ЕС для того, чтобы та стала послушной и отказалась от притязаний на Косово.

Инструмент манипуляции Евросоюз стал инструментов манипуляции целыми народами. Следующими претендентами на роль участника смертельного для народа конфликта станут страны Южного Кавказа. Армению и Грузию поманили в ЕС, в итоге их ждет судьба Украины - голод, война, смерть, исчезновение.

Армению непременно стравят с Азербайджаном. После военной угрозы и обретения Карабаха, Азербайджан будет пробовать эти же методы вновь, а Европа их одобрит. При этом Армении они пообещают поддержку.

«И это может подтолкнуть к соблазнам действовать таким же образом ту же Грузию, где вскоре пройдут парламентские выборы, а потом та партия, которая придет к власти, попытается сделать с Абхазией и Южной Осетией то, что сделал Азербайджан с Нагорным Карабахом», - предрек Светов.

Политолог упомянул ситуацию в африканских странах, а также замороженный конфликт в Южной и Центральной Америке, где Венесуэла предъявила притязания Кооперативной Республике Гайане на нефтеносные территории. Но наиболее вероятным эксперт назвал конфликт между Китаем и Тайванем.

Политолог уверен, что мировая война начнется не на Ближнем Востоке, потому что США не допустят этого. Суэцкий канал играет слишком важную роль в торговле нефтью.

Вероятность перерастания конфликта в мировую войну сохраняется в зоне СВО. Но для этого необходимо столкновение ядерных держав.

Новые горячие точки намечаются на карте мира. Будут ли это локальные долгоиграющие конфликты или есть риск перерастания в третью мировую войну - ответы на эти вопросы искал ведущий программы «ЧП» на «360» Иван Бер вместе с политологом Юрием Световым.

Армения Молдавия Сербия Международные отношения Войны Китай Тайвань

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