Самую высокую явку на выборах в Молдавии за рубежом зафиксировали в Москве

«Больше всего граждан реализовали свое избирательное право в Москве - более 2400 и 2100 избирателей (на двух участках - прим. ред.)», - отметила она.

В Бухаресте проголосовали более 2400 человек, в Брешии - около 1700, а в Падуе - свыше 1600. Караман добавила, что начинают работу 10 избирательных участков в США и Канаде. Остальные 11 участков за границей откроются позже.

Центральная избирательная комиссия Молдавии хотела открыть пять избирательных участков на территории России. В частности, речь шла об участках в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Однако Министерство иностранных дел республики одобрило открытие только двух участков - в столице. Это оправдали «обеспечением безопасности».

Ранее ЦИК Молдавии обновил данные по явке во втором туре выборов президента: к 13:00 она достигла 29,66%. Свои голоса отдали 850 тысяч избирателей.