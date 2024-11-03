03 ноября 2024, 15:54

Самую высокую явку на выборах в Молдавии за рубежом зафиксировали в Москве

РИА «Новости»
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Самая высокая явка на выборах президента Молдавии за рубежом оказалась в Москве. Глава ЦИК Анжела Караман сообщила, что проголосовала почти половина из максимально возможных 10 тысяч.

«Больше всего граждан реализовали свое избирательное право в Москве - более 2400 и 2100 избирателей (на двух участках - прим. ред.)», - отметила она.

В Бухаресте проголосовали более 2400 человек, в Брешии - около 1700, а в Падуе - свыше 1600. Караман добавила, что начинают работу 10 избирательных участков в США и Канаде. Остальные 11 участков за границей откроются позже.

Центральная избирательная комиссия Молдавии хотела открыть пять избирательных участков на территории России. В частности, речь шла об участках в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Однако Министерство иностранных дел республики одобрило открытие только двух участков - в столице. Это оправдали «обеспечением безопасности».

Ранее ЦИК Молдавии обновил данные по явке во втором туре выборов президента: к 13:00 она достигла 29,66%. Свои голоса отдали 850 тысяч избирателей.

Молдавия Выборы Москва
03 ноября 2024, 16:56
Один человек погиб и 16 пострадали из-за взрыва газа в Турции
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Минимум один человек погиб и 16 пострадали в результате взрыва бытового газа в доме в турецком городе Чорум. Об этом в эфире телеканала TRT Haber сообщил губернатор одноименной провинции Али Чалган.

«Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома», - уточнил он.

Из-за случившегося практически полностью разрушились несколько этажей дома, пострадали расположенные рядом постройки и припаркованные автомобили. Машины завалило камнями.

Взрыв газа произошел 31 октября в Черкесске. Спасатели вручную и с помощью техники разбирали завалы. Специалисты помогли выбраться троим жителям. Пять человек стали жертвами ЧП. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, пострадавшим - по 300 тысяч.

Турция Газ Взрывы
03 ноября 2024, 16:47
Захарова посоветовала МВД Эстонии не лезть к церкви с «либеральной политкорректностью»
Global Look Press
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Канцлеру МВД Тармо Мийлитсу не стоит лезть к Эстонской православной церкви Московского патриархата со своей «либеральной политкорректностью». Такое заявление в своем Telegram-канале сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мийлитс обратился в ЭПЦ с требованием разъяснить фразу «не состоящий в браке представитель белого духовенства».

«Что же не понравилось эстонским чиновникам в „белом духовенстве“? Намек на… расизм?» - задалась вопросом Захарова.

Она напомнила, что в православной церкви есть разделение на белое и черное духовенство. К первым относятся священники, которые могут вступить в брак, вторые - насельники монастырей, давшие обет безбрачия. Цвет кожи здесь не при чем.

«Не лезьте со своей навязанной из-за рубежа либеральной политкорректностью в то, что гораздо древнее и сложнее всего, что вы можете себе представить, Тармо», - посоветовала представитель МИД.

В августе эстонские власти потребовали от ЭПЦ разорвать религиозные отношения с Россией. Из устава убрали все упоминания о Московском патриархате, хотя церковь находится под его канонической юрисдикцией.

Расизм Россия Религия Эстония
03 ноября 2024, 11:47
Отслаиваются ногти и кожа. Число подхвативших мощный вирус на турецких курортах выросло
Unsplash
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Число заразившихся опасным вирусом россиян в Турции выросло. Туристы, отдыхающие не только в Белеке, но и в Кемере и Сиде, пожаловались на сильный жар, сообщил Telegram-канал Shot. По одной из версий, это может быть вспышка вируса Коксаки: у детей и взрослых через некоторое время появляется сыпь на ногах и руках.

Одна из семей попала в больницу в Анталье. Оба родителя и ребенок находятся под капельницами. Супруги с сыном отдыхали в отеле AKKA Hotels Antedon. По словам туристов, у них поднялась температура, которая до сих пор не снижается, началась сильная слабость и появилась сыпь.

Другие отдыхающие из Москвы сообщили, что заразились в пятизвездочном отеле Sirene Belek еще летом, но до сих пор не восстановились. Чтобы сбить температуру, они принимали препараты с парацетамолом. Уже в Москве по признакам поняли, что это был вирус Коксаки. Слабость после болезни продолжалась еще около трех недель.

«Через 10 дней стали ногти отслаиваться на руках и ногах. После того как гнойные волдыри прошли, на пятках также стала отслаиваться кожа», - рассказали они.

Ранее врач Ольга Уланкина сообщила, что вирус Коксаки обычно сопровождается повышенной температурой тела и мелкой сыпью. Другие симптомы - головная боль, тошнота и рвота, общее недомогание и боли в горле. Обычно вирус подхватывают в весенне-летний сезон, и, как правило, на курортах.

Как рассказал врач Павел Волчков, вирус Коксаки распространяется через выделения из носа, рта , а также через испражнения. Поэтому нужно тщательно мыть руки перед едой и стараться не питаться на улице в непроверенных местах. Но как отметил инфекционист Анатолий Альтштейн, вирусы Коксаки не дают больших эпидемий.

Отдых Турция Дети Болезни Врачи Вирусы
03 ноября 2024, 11:43
Явка во втором туре президентских выборов в Молдавии превысила 14%
Global Look Press
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Продолжается голосование во втором туре выборов президента Молдавии. Явка на избирательных участках по состоянию на 11:30 по московскому времени превысила 14%, следует из данных ЦИК республики.

К этому часу в Молдавии проголосовали более 405 тысяч человек.

Во втором туре выборов участвуют действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло, представляющий оппозиционную Партию социалистов. В первом туре Санду набрала 42,45% голосов, а Стояногло - 25,98%.

Второй тур голосования стартовал утром 3 ноября. По словам оппозиционера Стояногло, в случае победы он собирается восстановить прямое авиасообщение между Молдавией и Россией.

Выборы президента Молдавии

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