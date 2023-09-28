Самую «вопиющую ошибку» Зеленского назвали в Великобритании
Украина может потерять союзников из-за выпадов и неблагодарности президента страны Владимира Зеленского. Такого мнения придерживается главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский. Об этом он написал в статье для The Telegraph.
По словам Бычинского, Зеленский вместе с украинскими зерновыми магнатами, вместо ведения конструктивного диалога, предпочли публичную конфронтацию, прибегнув к судебным искам через Всемирную торговую организацию (ВТО).
«Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями», - указал главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей.
Торговый спор Украины с Польшей, Словакией и Венгрией, который Бычинский назвал «опрометчивым», по его же мнению стал «самой вопиющей ошибкой» украинского лидера.
В последнее время отношения Украины и Польши складываются не лучшим образом.
Страны разругались из-за украинского зерна. Польша запретила поставлять дешевую продукцию на свою территорию, чтобы защитить польских фермеров. В ответ на это Украина подала иск в ВТО.
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