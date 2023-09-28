Самую «вопиющую ошибку» Зеленского назвали в Великобритании

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По словам Бычинского, Зеленский вместе с украинскими зерновыми магнатами, вместо ведения конструктивного диалога, предпочли публичную конфронтацию, прибегнув к судебным искам через Всемирную торговую организацию (ВТО).

«Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями», - указал главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей.

Торговый спор Украины с Польшей, Словакией и Венгрией, который Бычинский назвал «опрометчивым», по его же мнению стал «самой вопиющей ошибкой» украинского лидера.

В последнее время отношения Украины и Польши складываются не лучшим образом.

Страны разругались из-за украинского зерна. Польша запретила поставлять дешевую продукцию на свою территорию, чтобы защитить польских фермеров. В ответ на это Украина подала иск в ВТО.

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