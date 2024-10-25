«Самоубийственный проект». Французский политик предрек Евросоюзу бесславное будущее
Франции следует выйти из Евросоюза, потому что это бесперспективный проект. Его крушение плохо отразится на всех странах. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Franco-Russe.
«Евросоюз - это самоубийственный проект. Это проект, который закончится большим всеобщим самосожжением», - предупредил он.
Филиппо пришел к выводу, что ненависть к России стала частью политики Евросоюза. Его члены вынуждены принимать ее как догму, даже во вред себе. Лидер «Патриотов» призвал Францию выйти из сообщества, чтобы не впасть «в этот бред».
Борьба с Россией обошлась Евросоюзу слишком дорого, заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Западные страны лишились дешевых и качественных энергоносителей , их экономика понесла убытки.