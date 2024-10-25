25 октября 2024, 23:37

«Самоубийственный проект». Французский политик предрек Евросоюзу бесславное будущее

РИА «Новости»
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Франции следует выйти из Евросоюза, потому что это бесперспективный проект. Его крушение плохо отразится на всех странах. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Franco-Russe.

«Евросоюз - это самоубийственный проект. Это проект, который закончится большим всеобщим самосожжением», - предупредил он.

Филиппо пришел к выводу, что ненависть к России стала частью политики Евросоюза. Его члены вынуждены принимать ее как догму, даже во вред себе. Лидер «Патриотов» призвал Францию выйти из сообщества, чтобы не впасть «в этот бред».

Борьба с Россией обошлась Евросоюзу слишком дорого, заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Западные страны лишились дешевых и качественных энергоносителей , их экономика понесла убытки.

Международные отношения Европа Евросоюз Франция
25 октября 2024, 13:36
Литва демонтирует ЛЭП с Россией и Белоруссией в 2025 году
РИА «Новости»
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Литва планирует начать демонтаж линий электропередачи с Россией и Белоруссией весной 2025 года. Об этом сообщила компания-оператор электросетей страны Litgrid.

По информации представителей компании, все линии, соединяющие Литву с Россией и Белоруссией, отключат 8 февраля 2025 года. Это произойдет в день окончания договора о электроснабжении в рамках единой энергосистемы, включающей Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву (БРЭЛЛ). После этого начнут демонтаж устаревшей инфраструктуры.

Недавно литовское правительство исключило электросети с Россией и Белоруссией из перечня объектов, имеющих значение для нацбезопасности. Министерство энергетики страны указало, что связи с Калининградской областью и Белоруссией становятся ненужными из-за синхронизации литовских электросетей с континентальной Европой.

В данном контексте речь идет о семи ЛЭП с напряжением 330 киловольт. Ожидается, что синхронный режим работы литовских электросетей с европейскими партнерами начнется 9 февраля 2025 года.

Ранее правительство Литвы расторгло с Россией договор о торговом мореплавании. Соглашение действовало с 1993 года.

Белоруссия Электричество Литва Россия
25 октября 2024, 04:25
Сербия отказалась вводить визы для россиян
РИА «Новости»
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Сербия не будет вводить визы для россиян, оставаясь и дальше для них открытой страной. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер республики Александр Вулин.

По его словам, Белград не станет менять политику в отношении россиян. Сербы считают Россию братской страной и любят ее.

Вулин добавил, что большинство россиян приехали в Сербию, чтобы заниматься бизнесом, избежать санкций, но это их право. Есть, конечно, и те, кто пытался заниматься политикой, чтобы навредить правительству РФ и президенту Владимиру Путину, но их меньшинство. Сербские власти последнее не поддерживают и не позволяют.

«Мы чувствуем себя братьями с россиянами и не хотим участвовать в ваших внутренних делах», - заявил Вулин, добавив, что Сербия никому не позволит поссорить ее с Россией.

Ранее Вулин назвал БРИКС надеждой человечества , пояснив, что у государств появилась альтернатива Евросоюзу. По его словам, эта организация показала «современный путь сотрудничества в регионах мира».

Визы Сербия Россия Евросоюз
25 октября 2024, 03:34
Трамп в ответ на призыв Байдена закрыть его заявил о тупости президента
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена «тупым дураком». С оскорблениями в адрес главы Белого дома Трамп начал митинг в штате Аризона, трансляцию вели на YouTube-канале политика.

«Видели его вчера? Он сказал: „Закройте его“. Ему нельзя такое говорить. Насколько он тупой дурак», - сказал он.

Накануне президент США заявил о необходимости «закрыть» кандидата на пост главы государства от Республиканской партии. Трамп неоднократно высказывался по поводу состояния здоровья Байдена, которое, по его словам, опасно для жителей США.

По словам политика, происходящее во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах также вызывает скептическое отношение. Такую же реакцию у него вызывает возможное президентство Камалы Харрис.

Ранее Дональд Трамп отказался от участия в новом раунде теледебатов. Телеканал Fox News предлагал их провести 24 или 27 октября.

США Белый дом в США Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис
25 октября 2024, 02:55
Поведение Моди рядом с Путиным вызвало удивление в Китае
РИА «Новости»
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в саммите БРИКС в Казани. Его поведение привлекло внимание журналистов китайского издания Sohu.

Перед началом официальной части мероприятий БРИКС для гостей устроили концерт и неформальный ужин. В какой-то момент Моди поднял большой палец вверх, при этом он выглядел очень счастливым. Перед индийским политиком стоял председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

На фоне обычной сдержанности индийского политика такое проявление эмоций выглядело особенно впечатляюще, что и стало поводом для обсуждения в зарубежных СМИ. Журналисты предположили, что приподнятое настроение Моди было связано с разрешением территориального спора Индии и Китая.

На встрече с индийским коллегой на саммите БРИКС Путин с иронией заметил, что уровень его отношений с Моди такой, что его поймут и без переводчика. После этой шутки лидеры стран рассмеялись.

Индия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин Нарендра Моди БРИКС

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