«Самоубийственный курс». Европу предупредили о страшных последствиях принятия Украины в ЕС
Принятие Украины в Евросоюз станет роковым шагом для Европы. Об этом предупредил польский журналист Лукаш Важеха в соцсети X (бывший Twitter).
«Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам», - подчеркнул он.
Важеха напомнил, что в Польше не было «и намека на дискуссии» по этой теме. Журналист добавил, что если Украина окажется в составе ЕС, его стране придется тратить огромные суммы не только из-за «абсурдной климатической политики», но и из-за прямой конкуренции с Украиной.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина сможет стать членом Евросоюза в 2030 году, если выполнит необходимые для этого условия. При этом экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что на Украине придется провести серьезные внутренние реформы ради вступления в ЕС. Он назвал страну крайне корумпированной и указал, что пока она «не способна к вступлению, несмотря на все усилия».