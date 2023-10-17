«Самонадеянно». США собрались помогать и Украине, и Израилю на фоне раскола общественного мнения

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«Байден самонадеянно заявил, что США могут справляться одновременно и с ближневосточным, и с украинским кризисами. Посмотрим, куда это заведет его и США вместе с ним в предвыборный год», - отметил Пушков.

Он подчеркнул, что общественное мнение в США «расколото, как никогда ранее». Республиканцы в конгрессе высказываются за перенаправление средств на помощь Украине в Израиль, поскольку ему не хватает боеприпасов. Но их нехватка наблюдается и на Украине, а отправить снаряды могут только Соединенные Штаты. Все это может повлиять на их возможности справляться сразу с двумя кризисами, подытожил сенатор.

Ранее СМИ сообщали, что Байден намерен посетить Израиль в ближайшие дни. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что это произойдет 18 октября.