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«Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения», - предупредила она.

Захарова допустила, что из-за плохого состояния украинских аэродромов истребители станут базироваться в соседних странах, а именно в Румынии, Словакии и Польше.

Она предупредила, что, вооружая Украину, страны НАТО все глубже увязнут в этом конфликте и увеличат риск прямого военного столкновения с Россией. Представитель МИД обвинила Запад в ведении гибридной войны под лозунгом спасения украинского государства.

Минобороны Украины объявило, что Бельгия подтвердила планы поставить в 2025 году истребители F-16.

«Известия» сообщили, что этот вопрос обсудили на переговорах министров Рустема Умерова и Людивина Дедондера.