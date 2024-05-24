Самолет Януковича прилетел в Белоруссию

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По данным канала, Dassault Falcon 900C (RA-09617) Януковича сел в Гомеле в 12:50.

Авторы публикации отметили, что в последний раз самолет экс-президента Украины совершал посадку в Белоруссии в начале марта 2022 года.

Накануне, 23 мая, в Белоруссию с официальным визитом прибыл лидер России Владимир Путин. Рабочая поездка продлится два дня, уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В пятницу, 24 мая, в Минске также прошла встреча министра обороны РФ Андрея Белоусова и его белорусского коллеги Виктора Хренина. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество стран и вопросы по обеспечению безопасности Союзного государства.