Самолет во Франции обезглавил скайдайвера после экстремального прыжка

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В материале сказано, что происшествие случилось в юго-западной части Франции. Опытный скайдайвер Николас Гали выполнял сложный трюк и прыгал не с парашютом, а в специализированном вингсьюте, позволяющим планировать по воздуху.

В день случившегося в самолете находилось 10 экстремалов, Гали и его партнер прыгали первыми, так как остальные были парашютистами. Через 20 секунд после их прыжка пилот стал резко снижаться, чтобы нагнать других спортсменов на 300 метров ниже. Самолет летел на полной скорости и крыло задело Гали в районе шеи. В итоге мужчина лишился головы и скончался на месте.

После смерти экстремала началось расследование. Само ЧП произошло в 2018 году, однако подробности стали известны только сейчас, когда закончилось разбирательство. Против 64-летнего пилота возбудили уголовное дело и предъявили ему обвинения.