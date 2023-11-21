Самолет ВМС США рухнул в воду на Гавайях
Американский самолет-разведчик выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, оказавшись в воде. Об этом сообщило местное издание Hawaii News Now.
«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», - сказал Остин после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Как отметил глава американского военного ведомства, результаты ВСУ зависят от умения синхронизировать применение различных видов вооружения. Ситуацию на поле боя Остин назвал жесткой и изматывающей борьбой. По его словам, «такой она будет и в будущем».
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признался, что некоторые страны Запада призвали начать переговоры с Россией.
Он подчеркнул, что это может быть связано с тем, что союзники Украины боятся Россию.
По словам Макгрегора, Зеленский за последние годы стал «лицом боевых действий». Но теперь западные страны больше не могут поддерживать этот конфликт, и его должен заменить тот, кто сможет подписать мирный договор.
Военный считает, что, уйдя в отставку, Зеленский окажет услугу украинцам, так как таким образом приблизит мир. Но при этом его безопасность никто гарантировать не может.
«Я бы удивился, если бы он выжил. Даже если ему удастся выбраться из страны, я подозреваю, что кто-нибудь поступит с ним так же, как с Троцким, иными словами, проткнет ледорубом череп», - предупредил аналитик.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признался, что некоторые западные страны призвали киевские власти начать переговоры с Россией.
«Американцы планировали государственный переворот в довершение своей главной стратегической задачи, их Украина абсолютно не интересовала. Их интересовала задача максимального ослабления России. И вот 10 лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они последовательно эту задачу реализовывали», - выразил уверенность Азаров.
В ноябре 2013 года в Киеве начались массовые акции протеста после приостановки подписания ассоциации с ЕС. Сторонники евроинтеграции разбили палаточный лагерь на майдане Незалежности и в течение трех месяцев протестовали, вступая в противостояние с силовиками. В феврале столкновения привели к десяткам жертв. После этого Верховная Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который вынужден был спешно покинуть страну.
Переворот в Киеве вызвал протесты в русскоязычных регионах Восточной Украины и в итоге привел к отделению Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.
В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране грозит очередной «Майдан» , который, по его версии, готовит Россия.
«Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом», - заявил дипломат.
По словам Бен-Дора, власти Израиля не доверяют следственным комиссиям международного суда. Он напомнил, что в 2009 году СПЧ ООН также сформировала комиссию для расследования военных преступлений, но Израиль ее доклад не признал.
Ранее турецкие власти направили в МУС иск против Биньямина Нетаньяху. Турция обвинила в премьер-министра Израиля в геноциде жителей Палестины в ходе неизбирательных ударов ЦАХАЛ по сектору Газа.
«Мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века <…>, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности», - сообщил адвокат правящей в стране «Партии справедливости и развития» Метин Кюлюнк.