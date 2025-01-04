Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту вылета
Вылетевший из Египта в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщило РИА «Новости».
По его словам, российское руководство протестировало новейшую баллистическую ракету «Орешник», чтобы продемонстрировать странам Запада возможность нанести удар по любой точке в Европе, в том числе по Берлину и Лондону. Так Россия показала, что не заинтересована в войне планетарного масштаба.
«Если США после прихода к власти Дональда Трампа пойдут на еще большую эскалацию, риски перетекания украинского конфликта в полномасштабную Третью мировую возрастут, причем с неизбежной ядерной эскалацией. И это неизбежно ударит по Китаю и обрушит мировую экономику», - убежден Суслов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон тревожит возможность использования Россией ядерного оружия , но он надеется, что Китай сыграет роль сдерживающего фактора в этой ситуации.
В 2025 году США угрожают 30-метровое цунами и девятибалльное землетрясение. К такому выводу пришли ученые американского Колумбийского университета, сообщило издание Daily Mail.
В ходе исследований специалисты выделили несколько опасных сегментов разлома вдоль побережья от Южной Канады до северной Калифорнии. Они подчеркнули, что произойдет сильнейшее землетрясение, которое вызовет цунами высотой до 30 метров.
В статье также напомнили о скоплении магмы под Йеллоустонским супервулканом. Ученые выяснили, что горная порода движется в недостаточно изученную сторону парка. Кроме того, признаки активности начал подавать водный вулкан рядом со штатом Орегон.
Ранее международные эксперты заявили, что Соединенные Штаты столкнутся с более сильными бурями, чем ураган «Хелен».
Сильный шторм обрушится на восточное побережье страны до конца столетия. Это приведет к гибели более 40 тысяч человек.
«Переливание крови - это новый способ сохранять молодость, особенно если донор - ваш ребенок», - заявила она.
Жительница из Лос-Анджелеса планирует оставаться «вечно молодой», поэтому уже потратила 86 тысяч фунтов стерлингов (более 10 миллионов рублей) на косметические процедуры. Кроме того, она ежемесячно тратит 780 фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей) на внутривенные вливания, витамины, кремы и оздоровительные инъекции, борясь с возрастными изменениями.
Женщина называет себя «живой Барби» и утверждает, что сын не против поделиться с ней и бабушкой кровью. Иглесисас убеждена, что клетки молодого донора принесут ей пользу. Сейчас она ищет врача, который готов провести эту процедуру.
При этом специалисты предупреждают, что польза для пожилых людей от такой процедуры не доказана.
Кроме того, в 2019 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщало, что использование плазмы молодых доноров не прошло тщательного тестирования, поэтому не исключены риски для здоровья.
Ранее руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра Виктория Радько рассказала, что восстановление зубов поможет вернуть лицу свежесть и молодость.
«Премьеру Стармеру необходимо увеличить расходы на оборону по крайней мере до 3% ВВП. Иначе можно „спровоцировать“ Владимира Путина», - заявили они.
По их мнению, российский лидер якобы может отреагировать на ослабление военного потенциала Великобритании. Кроме того, показатель финансирования ВПК, находящийся сейчас на уровне 2,5%, они посчитали недостаточным.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что британский подводный флот погряз в разврате и наркотиках, отметив, что молодые моряки страдают от групповых изнасилований и отвратительных церемоний посвящения.