Самолет трампа совершил экстренную посадку

Трамп направлялся на митинг в город Бозмен в штате Монтана, но борт перенаправили в другой аэропорт из-за технической неисправности.

По данным RT , посадка в Биллингсе прошла успешно. После этого политик улетел в Бозмен на другом частном самолете.

Ранее на митинге в Батлере 13 июля произошло покушение на Трампа. Злоумышленник восемь раз выстрелил, прежде чем его ликвидировали. Одна из пуль задела голову политика - он получил ранение в ухо. В Сети появились кадры с последними минутами перед покушением.

Журналист Такер Карлсон отметил, что после этого события мир изменился. Он рассказал, что звонил Трампу после покушения, и тот не стал говорить ни слова о себе. Вместо этого республиканец выразил восхищение и гордость своими сторонниками, которые не стали бежать после выстрелов.