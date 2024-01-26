Самолет с выжившими при крушении Falcon 10 в Афганистане прилетел во Внуково

Лайнер прилетел 26 января в 06:30. На его борту должны быть два пилота и два медика, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане.

Ранее источник агентства сообщал, что члены экипажа Falcon 10 должны были вылететь в Россию 25 января. Их решили доставить на родину регулярным, а не санитарным рейсом. В МИД РФ заявили, что россияне вернутся до конца рабочей недели.

О крушении самолета в горах стало известно 21 января. Falcon 10 эвакуировал жительницу Волгодонска, заболевшую во время отпуска , вместе с мужем. Всего на борту находились шесть человек, включая медиков и пилотов. Супружеская пара погибла.

Авиаэксперты рассказали, что пилотам разбившегося в горах Афганистана самолета удалось выжить благодаря одной хитрости. Одна из основных версий крушения самолета Falcon 10 в Афганистане - отказ двигателей.

Четверо россиян, выживших при крушении Falcon 10 в горах Афганистана, доставили на родину. Как сообщил корреспондент РИА «Новости» , они прибыли рейсом из Дубая в Россию, самолет приземлился во Внуково.