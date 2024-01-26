26 января 2024, 08:31

Самолет с выжившими при крушении Falcon 10 в Афганистане прилетел во Внуково

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Четверо россиян, выживших при крушении Falcon 10 в горах Афганистана, доставили на родину. Как сообщил корреспондент РИА «Новости», они прибыли рейсом из Дубая в Россию, самолет приземлился во Внуково.

Лайнер прилетел 26 января в 06:30. На его борту должны быть два пилота и два медика, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане.

Ранее источник агентства сообщал, что члены экипажа Falcon 10 должны были вылететь в Россию 25 января. Их решили доставить на родину регулярным, а не санитарным рейсом. В МИД РФ заявили, что россияне вернутся до конца рабочей недели.

О крушении самолета в горах стало известно 21 января. Falcon 10 эвакуировал жительницу Волгодонска, заболевшую во время отпуска , вместе с мужем. Всего на борту находились шесть человек, включая медиков и пилотов. Супружеская пара погибла.

Авиаэксперты рассказали, что пилотам разбившегося в горах Афганистана самолета удалось выжить благодаря одной хитрости. Одна из основных версий крушения самолета Falcon 10 в Афганистане - отказ двигателей.

Четверо россиян, выживших при крушении Falcon 10 в горах Афганистана, доставили на родину. Как сообщил корреспондент РИА «Новости» , они прибыли рейсом из Дубая в Россию, самолет приземлился во Внуково.

Афганистан Самолеты Россия МИД РФ Дубай
26 января 2024, 09:02
Екатеринбуржец впал в кому после падения с балкона египетского отеля
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Отдыхавший вместе с семьей екатеринбуржец выпал с балкона отеля на курорте в Хургаде. Мужчина получил травму головы и впал в кому, сообщило издание E1.ru.

По словам дочери пострадавшего, тот вышел на балкон, чтобы проветриться. Семья мужчины в это время находилась в номере.

«У него подозрение на травму головы, травма руки и ноги. Он сразу отключился и находится без сознания», - рассказала дочь екатеринбуржца.

Она отметила, что ее отец перед несчастным случаем находился в трезвом состоянии. Женщина предположила, что он упал из-за того, что облокотился на слишком низкие перила.

«В госпиталь его увезли на каком-то легковом автомобиле. Долго не хотели по страховке лечить, сначала вообще просили 1,5 тысячи долларов», - указала дочь пострадавшего жителя Екатеринбурга.

Ранее в одном из отелей Хургады британские туристы отравились химикатами от постельных клопов. Семья иностранцев разместилась в пятизвездочной гостинице и пожаловалась персоналу на насекомых. После обработки комнаты инсектицидом пожилая супружеская пара умерла.

Египет Отели Екатеринбург
26 января 2024, 08:59
Мужчину отправили за решетку из-за орфографической ошибки
Unsplash
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Мужчину посадили в тюрьму из-за орфографической ошибки в сообщении. Британец Гэри Янг нарушил постановление суда, запрещавшее ему общаться со своей бывшей девушкой. Его поймали на орфографии, написало издание Kent Online.

Злоумышленника вычислили по стилю письма и грамматике. Сначала подозрения закрались у бывшей девушки преследователя, а затем полиция попросила Янга написать слово «Сомерсет» - название графства Англии, расположенное в юго-западной части страны. Он написал его с такими же ошибками, как и в переписке с бывшей.

«В одном из сообщений округ упоминался как „Саммерсет“, что соответствовало написанию, которое Янг продиктовал офицерам после ареста. Затем 48-летний мужчина признался, что связался с бывшей девушкой, заявив, что выпивал и хотел только пожелать ей добра», - сообщило издание.

Изначально Янг, когда его арестовали, отрицал, что контактировал с бывшей возлюбленной. Однако после выяснилось, что у британца проблемы с алкоголем. Янг предположил, что писал сообщения в нетрезвом виде, добавив, что это была ошибка. Аккаунт, с которого связывались с девушкой, тоже принадлежал Янгу.

Немедленного тюремного заключения мужчине избежать не удалось. Его отправили за решетку на 12 месяцев, писал сайт kp.ru.

Девять лет назад Янга признали виновным в том, что он засыпал другую женщину телефонными звонками откровенно сексуального характера. Он изводил жертву после того, как побывал у нее дома для назначения стоимости за чистку ковра. Тогда женщина тоже узнала британца необычным образом: по одной фразе, которую тот использовал.

Ранее россиянина Владимира Дунаева осудили в США на 5 лет и 4 месяца тюрьмы по делу о кибермошенничестве. Мужчину арестовали весной 2021-го в Южной Корее, а осенью того же года экстрадировали в Америку.

США Великобритания Суд Женщины Тюрьмы Мужчины Полиция
26 января 2024, 08:56
Нарышкин рассказал о диалоге между СВР и ЦРУ
РИА «Новости»
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Диалог между Службой внешней разведки России и Центральным разведывательным управлением США важен, так как позволяет предотвратить опасные события. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Он назвал российскую Службу внешней разведки и ЦРУ двумя самыми авторитетными разведслужбами мира. По его словам, диалог между этими структурами всегда полезен, особенно в условиях тектонического сдвига в международных отношениях.

«В условиях, когда международная обстановка накаляется настолько, что может подойти к очень опасной черте, этот диалог может предотвратить опасные события», - добавил Нарышкин.

В начале января Служба внешней разведки узнала, что Соединенные Штаты хотят использовать российских выпускников американских программ обмена для вмешательства в президентское голосование в марте. По словам Нарышкина, США продумывают разные способы незаконного вмешательства в российские выборы.

Разведка США Международные отношения Россия
26 января 2024, 07:53
Антиправительственные митинги вновь прошли в Словакии
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В ряде городов Словакии, в том числе в Братиславе, 25 января прошли антиправительственные митинги. Люди протестовали против планов властей масштабно реформировать уголовное законодательство. Об этом написало РИА «Новости».

Оппозиция анонсировала митинги по крайней мере в 15 городах. Только в Братиславе в акции приняли участие около 27 тысяч человек. Выступая перед протестующими, глава партии Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка отметил, что гордится ими и премьер Словакии Роберт Фицо явно недооценил готовность народа защищать справедливость.

«Фицо думал, что против поправок в уголовное законодательство не будет протестовать, ведь это такая техническая и политическая скука, это никого не интересует. <…> Он не знает о том, что вы готовы быть здесь столько, сколько требуется», - обратился Шимечка к собравшимся.

Его поддержали криками: «Мы не будем молчать!» и «Хватит с нас Фицо!».

Михал Шимечка заявил со сцены, что если премьера не остановят протесты в 24 городах, «их будет еще больше».

Люди выступают против смягчения наказания за имущественные и экономические преступления и упразднение специальной прокуратуры. Оппозиция подозревает, что таким образом власти хотят прекратить расследование политически чувствительных дел. Митинги против реформы уголовного законодательства также прошли в Словакии 12 января.

Протесты Митинги Оппозиция Словакия

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