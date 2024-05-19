Самолет с телами двух мужчин нашли на Аляске

Сообщение о самолете поступило в местную полицию вечером 17 мая. На следующий день дайверы начали поиски и вытащили из воздушного судна два тела.

«Тела двух мужчин были извлечены из самолета, который был найден перевернутым в озере», - говорится указали в агентстве.

Ранее водолазы обнаружили сундук с оружием на затонувшем корабле у берегов Швеции. Ученые предположили, что в кладе находились патроны для картечи. По версии специалистов, корабль принадлежал немецким наемникам.