02 января 2024, 12:41

Самолет с пассажирами загорелся в аэропорту Токио при посадке

Unsplash
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Принадлежащий авиакомпании Japan Airlines самолет Airbus A350 загорелся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Токио. Об этом со ссылкой на кадры с камер видеонаблюдения сообщил телеканал NHK.

Журналисты уточнили, что вспыхнул один из двигателей самолета. В результате пожара одно из крыльев сильно пострадало. На место прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании отметило, что самолет прибыл из аэропорта Шин-Титосе на Хоккайдо. На борту находились более 400 пассажиров и членов экипажа. Всех оперативно эвакуировали.

Журналисты NHK заявили, что предварительной причиной возгорания стало столкновение пассажирского лайнера с самолетом береговой охраны Японии.

Эту информацию подтвердил представитель министерства земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма. По его словам, столкновение двух воздушных судов произошло около взлетно-посадочной полосы.

В Центре по предотвращению стихийных бедствий заявили, что причиной возгорания пассажирского самолета могли стать погодные условия. Но, как выяснили журналисты, никаких предупреждений о сильном дожде или грозах в районе токийского аэропорта синоптики не делали.

Пожары Япония Самолеты
02 января 2024, 13:31
Столкновение самолета береговой охраны Японии с пассажирским лайнером подтвердили
Википедия
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При столкновении самолета береговой охраны Японии с пассажирским Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines самостоятельно эвакуировался только один из пяти членов экипажа. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщил телеканал NHK.

Серия подземных толчков началась в Японии в минувший понедельник, 1 января, и продолжается до сих пор. Сильнее всего пострадали города префектуры Исикава, где повреждения получили более 200 жилых домов, а более 100 разрушились полностью.

По данным властей, жертвами стихийного бедствия стали 48 человек. Спасатели заявили, что это не окончательное число, так как под завалами могут оставаться тела.

В Береговой охране уточнили, что в пассажирский лайнер около взлетной полосы врезался самолет MA722, принадлежащий авиабазе Ханеда.

«В самолете находились шесть человек, из которых самостоятельно эвакуировался только один. Состояние и местонахождение пяти человек неизвестно», - заявил представитель ведомства.

Он уточнил, что экипаж самолета MA722 вылетел в пострадавшие от серии землетрясений районы Японии.

Япония Самолеты
02 января 2024, 11:04
Депутат Ананских оценил возможность запуска «Северных потоков» в 2024 году
Global Look Press
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Замглавы думского комитета по энергетике Игорь Ананских усомнился, что взорванные в 2022 году газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» возобновят работу в текущем году. Таким мнением он поделился в беседе с Lenta.ru.

Замглавы думского комитета по энергетике Игорь Ананских усомнился, что взорванные в 2022 году газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» возобновят работу в текущем году. Таким мнением он поделился в беседе с Lenta.ru.

По его мнению, «Северные потоки» выгоднее восстановить, однако вряд ли это произойдет в 2024 году.

«Пока не будет какой-то уверенности в том, что найден виновник этой катастрофы, конечно, никто проект восстанавливать не будет», - пояснил парламентарий.

Ананских выразил уверенность, что Европа крайне заинтересована в поставках российских энергоносителей, но между руководством России и Евросоюза существует «огромное недопонимание». Когда ситуация изменится, то «Северные потоки» захотят восстановить не только россияне, но и европейцы, подытожил он.

В ЕС ведут расследование терактов на газопроводах. При этом на запросы поделиться его результатами российской стороне постоянно отказывают. В дипломатическом корпусе РФ полагают, что это дает основание усомниться в беспристрастности расследования.

Газопровод Северный поток — 2 Россия
02 января 2024, 10:09
Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30
Global Look Press
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Жертвами землетрясения в японской префектуре Исикава стали минимум 30 человек. Об этом сообщил телеканал NHK.

Наибольшее число погибших обнаружили в городе Вадзима - 15 человек. Количество пострадавших перевалило за несколько десятков, также люди могут находиться под завалами зданий. Ранее СМИ сообщили о 24 жертвах.

Ряд мощных землетрясений произошел в первый день нового года на западе Японии. Всего в префектурах Ниигата и Исикава зарегистрировали порядка 30 толчков, магнитуда мощнейшего из них достигла 7,6.

Также сильные колебания ощутили жители Токио, Киото и Осаки. Сейсмологи название землетрясение самым сильным с 1885 года для этого региона, отмечал RT.

Жители пострадавших от подземных толчков районов начали просить помощи спасателей, выкладывая надписи SOS на открытых площадках из стульев, труб и других предметов.

В связи с землетрясением без электричества в Японии остались порядка 32 тысяч человек.

Землетрясения Япония
02 января 2024, 09:36
Хуситы в Красном море обстреляли американский корабль крылатыми ракетами
Global Look Press
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Сторонники правящего на севере Йемена военизированного движения хуситов (мусульмане-шииты) «Ансар Алла» атаковали двумя крылатыми ракетами военный корабль США в Красном море. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, нападение произошло минувшей ночью рядом с островом Ханиш на юге Красного моря. Между американским кораблем и катерами хуситов шли «ожесточенные столкновения».

Члены «Ансар Алла» даже попытались протаранить судно. Затем они обстреляли корабль ракетами, но ни одна из них не достигла цели.

Хуситы объявили ранее, что готовы атаковать любое судно, которое перевозит товары для Израиля. Они неоднократно нападали на коммерческие суда.

С 19 ноября до конца декабря 2023 года хуситы осуществили более 20 атак на корабли в Красном море, в том числе на шедший под флагом Сингапура контейнеровоз компании Maersk и два нефтяных танкера.

США Корабли

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