Самолет с отказавшим двигателем поджег траву при посадке в аэропорту Сиднея

На борту воздушного судна находились 174 пассажира. В ходе беседы с журналистами они рассказали, что сначала услышали громкий хлопок, а потом - командира экипажа, который сообщил о возвращении в аэропорт вылета из-за неполадок.

При посадке растущая трава рядом со взлетной полосой загорелась. Представитель авиационных служб Австралии связал это с отказом двигателя, но в пресс-службе аэропорта призвали не связывать эти два случая.

«Вылет самолета совпал с возгоранием травы на восточной стороне параллельной взлетно-посадочной полосы аэропорта. Пламя взяла под контроль команда авиационной спасательной противопожарной службы», - заявил представитель воздушной гавани.

Он добавил, что сейчас специалисты проводят расследование для установления причин возникновения огня и отказа двигателя воздушного судна. Представитель аэропорта добавил, что в результате экстренной посадки никто не пострадал.

В начале ноября вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево совершил летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату самолет «Аэрофлота». Причиной стало подозрение экипажа на течь топлива. Пассажиров пересадили на резервный борт и отправили в пункт назначения.