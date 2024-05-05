Самолет с неисправным двигателем приземлился на автотрассе в Латвии

Самолет гражданской авиации совершил вынужденную посадку недалеко от города Адажи. На борту находились два человека, но никто из них не пострадал. Предварительно, самолет совершил вынужденную посадку из-за технических проблем с крылом.

Судно приземлилось на Таллиннское шоссе, со стороны Риги. Снижаясь, самолет слился с потоком машин, зацепил левым крылом дорожный знак посередине дороги, что заставило его выехать на встречную полосу. Тем не менее судно не столкнулось с авто.

Ранее легкомоторный самолет рухнул в Калифорнии. Судно набрало скорость, но у него отказал двигатель. На борту в этот момент находились три человека: родители с двухлетним ребенком. Обошлось без пострадавших, потому что отец семейства сумел вовремя сориентироваться и выпустить парашют, что замедлило падение.