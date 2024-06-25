Самолет с Ассанжем прилетел на остров Сайпан

По информации ресурса, борт с Ассанжем вылетел из Бангкока в 21:21 (17:21 по московскому времени) и приземлился на Сайпане в 6:14 утра (23:14).

Слушание по делу журналиста пройдет в среду на острове Сайпан. Он самый большой среди Северных Марианских островов, которые не входят в состав Штатов, но находятся во владении США.

Ассанжа выпустили из британской тюрьмы после того, как он согласился частично признать вину в обмен на смягчение наказания до пяти лет, которые мужчина уже успел провести в заключении.

Ранее журналист Такер Карлсон назвал Ассанжа хорошим человеком. Он отметил, что освобождение публициста повернуло ход событий вспять.