Самолет с 19 людьми на борту потерпел крушение в аэропорту столицы Непала

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На борту воздушного судна находились 19 человек. Рейс направлялся из столицы Непала в Покхару. По данным СМИ, самолет потерпел крушение при взлете.

При этом журналисты My Republica заявили, что воздушное судно упало при посадке.

Руководство аэропорта сообщило, что на борту не было пассажиров, там находились только технические специалисты. Самолет принадлежал авиаперевозчику Sourya Airlines.

В Подмосковье 12 июля разбилось воздушное судно Sukhoi Superjet 100. Борт упал в районе Коломны. Жертвами авиакатастрофы стали три человека: бортпроводник и два пилота. Межгосударственный авиационный комитет установил, что самолет ушел в пике после превышения скорости.

Несколько дней назад в Казахстане упал самолет Ан-2. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящего воздушного судна, сообщили «Известия».