Самолет-разведчик США заметили недалеко от побережья Крыма

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Патрульный разведывательный противолодочный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США заметили недалеко Крыма. По данным сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar24 , борт зафиксировали в 200 километрах от западного побережья полуострова.

Как следует из информации сервиса, с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла вылетел Boeing P-8A Poseidon со скрытым позывным. База расположена на итальянском острове Сицилия, вылет самолета состоялся в 14:31 (15:31 по московскому времени).

Самолет следовал по направлению к акватории Черного моря. После этого Boeing P-8A Poseidon курсировал в районе румынской прибрежной зоны.

Ранее стало известно, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу в три раза увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма. Так, с 18 по 24 сентября американские разведывательные самолеты и стратегические БПЛА, а также «разведчики» союзников США по НАТО совершили 21 полет в районе полуострова, следует из данных на портале Flightradar24.

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