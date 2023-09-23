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«Белый самолет не приземлился и разбился недалеко от аэропорта», - отметило издание.

При падении авиасудно загорелось, к месту крушения направили пожарных. Причины произошедшего пока официально не назвали. Также нет данных о пострадавших и погибших.

Портал указал, что разбившийся самолет был типа Llouchin 76 - Ил-76. Судно переназначено для транспортировки техники и грузов различного назначения.

Ранее самолет группы Frecce Tricolori упал рядом с аэродромом в Турине во время испытаний для запланированных показательных полетов. Пилот в последний момент успел катапультируется и спуститься на парашюте. Судно после удар о землю загорелось.