Самолет МЧС доставил еще 30 тонн гумпомощи для Газы в Египет

Ранее в анклав приехали более 30 грузовиков. Они доставили в больницы и гуманитарные пункты 30 тонн медицинского оборудования, 395 тонн продуктов, 57 тонн воды и 58 тонн других грузов.

В ноябре Ил-76 с 25 тоннами гуманитарной помощи на борту прилетел в Египет. Он отправился из аэропорта Казани и прибыл в египетский город Эль-Ариш. МЧС передали обществу Красного Полумесяца не только продукты и воду, но и средства личной гигиены, портативные печи и одежду.

Гуманитарная помощь начала поступать в палестинский анклав с 21 октября. Израиль согласился провести переговоры по поводу открытия нового коридора , морской маршрут для доставки помощи планируют проложить через Кипр.

Самолет доставил из России продукты и предметы первой необходимости для жителей палестинского анклава. Грузы направят египетскому обществу Красного Полумесяца, которое перевезет гуманитарную помощь через КПП «Рафах» в сектор Газа и передаст населению.