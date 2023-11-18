18 ноября 2023, 12:09

Самолет МЧС доставил еще 30 тонн гумпомощи для Газы в Египет

Пресс-служба МЧС
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Спецборт МЧС доставил в Египет очередную партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Видео опубликовала пресс-служба министерства.

Ранее в анклав приехали более 30 грузовиков. Они доставили в больницы и гуманитарные пункты 30 тонн медицинского оборудования, 395 тонн продуктов, 57 тонн воды и 58 тонн других грузов.

В ноябре Ил-76 с 25 тоннами гуманитарной помощи на борту прилетел в Египет. Он отправился из аэропорта Казани и прибыл в египетский город Эль-Ариш. МЧС передали обществу Красного Полумесяца не только продукты и воду, но и средства личной гигиены, портативные печи и одежду.

Гуманитарная помощь начала поступать в палестинский анклав с 21 октября. Израиль согласился провести переговоры по поводу открытия нового коридора , морской маршрут для доставки помощи планируют проложить через Кипр.

Самолет доставил из России продукты и предметы первой необходимости для жителей палестинского анклава. Грузы направят египетскому обществу Красного Полумесяца, которое перевезет гуманитарную помощь через КПП «Рафах» в сектор Газа и передаст населению.

Израиль МЧС РФ Конфликт Израиля и Палестины
18 ноября 2023, 12:06
Израиль разрешил людям эвакуироваться из больницы «Аш-Шифа»
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Армия обороны Израиля заявила, что удовлетворила просьбу директора больницы «Аш-Шифа» и дала возможность людям эвакуироваться по безопасному пути. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

«ЦАХАЛ ни разу не просил эвакуировать пациентов или медицинские бригады и даже не предлагал, что всякий раз, когда будет запрос на координацию медицинской эвакуации, мы будем работать над ее облегчением и переводить пациентов в другие больницы», - добавили в армии.

Медицинские работники останутся в больнице для оказания помощи пациентам, которые не хотят или не могут эвакуироваться. В пресс-службе добавили, что в течение ночи ЦАХАЛ доставлял в больницу продовольствие, воду и другую гуманитарную помощь.

Об операции против радикального палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» ЦАХАЛ объявил 15 ноября. Ранее директор медучреждения Мухаммед Абу Сильмия говорил, что из-за осады погибли все пациенты в реанимации медицинского учреждения. В секторе Газа совсем прекратили работу 26 больниц из 35.

Больницы Конфликт Израиля и Палестины
18 ноября 2023, 11:56
Трампа признали причастным к штурму Капитолия в 2021 году
РИА «Новости»
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Судья в Колорадо установил, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к нападению на Капитолий 6 января 2021 года. Однако попытку ряда организаций не допустить политика к участию в первичных выборах главы государства отклонили, сообщило агентство Associated Press.

В иске, поданном от имени группы республиканских и независимых избирателей Колорадо, утверждалось, что действия Трампа, связанные с нападением, противоречат запрету занимать президентский пост любому, кто «участвовал в восстании». Решение принимала окружной судья Сара Уоллес.

«Уоллес заявила, что установила, что Трамп действительно „участвовал в восстании“ 6 января, и отвергла доводы своих адвокатов о том, что он просто занимался свободой слова», - уточнило издание.

Однако судья не смогла дисквалифицировать кандидата в президенты. После она постановила, что Дональд Трамп может оставаться в первичном бюллетене президентских выборов.

Ранее экс-глава Белого дома сделал официальное заявление по поводу своего участия в предстоящих в 2024 году выборах. Но украинцы боятся возвращения Трампа на пост президента США.

Бывший американский лидер говорил, что внешняя политика действующего президента США Джо Байдена прямым путем ведет к третьей мировой войне и ядерному конфликту. Трамп заявлял, что мог бы завершить конфликт между Россией и Украиной буквально одной фразой.

США Дональд Трамп
18 ноября 2023, 11:45
«Термоядерный иск». Маск пригрозил компаниям, бойкотировавшим соцсеть Х
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Американский миллиардер Илон Маск пригрозил судебным иском компаниям, которые бойкотировали принадлежащую ему соцсеть Х. Он пообещал открыть иск «за долю секунды» 20 ноября.

«X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», - написал Маск в социальной сети.

Бизнесмен подвергся критике за комментарий к посту одного из пользователей о том, что еврейские сообщества проявляют ненависть к «белым людям», хотя требуют прекратить ее в отношении самых себя. Маск поддержал эту позицию. Многие сочли его высказывания антисемитскими. После этого, по данным СМИ, кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate решили приостановить размещение рекламы в Х. Рекламироваться в этой соцсети также отказались компании Walt Disney, IBM и Apple.

Недовольный Илон Маск пригрозил всем пользователям, выступающим в поддержку геноцида, блокировкой в Х.

Twitter Соцсети Илон Маск
18 ноября 2023, 11:34
Переговоры по членству Украины в ЕС перенесут на март — СМИ
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Лидеры стран Евросоюза могут перенести обсуждение принятия Украины в объединение с декабря этого года на март 2024-го. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

«Я думаю, что некоторые воспользуются фразой: „Давайте вернемся к этому [вопросу] в марте“», - отметил он.

Для окончательного решения по переговорам необходимо согласие всех 27 стран объединения. По словам чиновника, против членства Украины в ЕС выступит Венгрия. Саммит ЕС планировалось провести 14–15 декабря 2023 года, но подготовка встречи находится под угрозой срыва, добавил собеседник издания.

Ранее британские СМИ предположили, что переговоры по членству страны в Евросоюзе ни к чему не приведут. Украина станет обременением для сообщества, поэтому участники объединения не согласятся включить ее в свой состав. Издание сообщило, что государство окажется в ловушке переговоров, которым препятствуют финансовые проблемы и вопрос конкуренции с агропроизводителями из Венгрии, Словакии и Польши.

Венгрия Евросоюз Украина

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