Самолет главы МО Британии остался без связи под Калининградом

По данным издания, сигнал GPS не работал в течение 30 минут. Это произошло в тот момент, когда бизнес-джет Dassault 900LX ВВС Британии пролетал рядом с Калининградской областью, над Балтийским морем.

Для определения местоположения самолета пилотам пришлось использовать альтернативные методы. Авторы материала указали, что аналогичные проблемы постоянно наблюдаются с самолетами британских ВВС, которые базируются на Кипре.

Польское издание Epoznan ранее написало, что 17 января российские военные подавили сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре. Управляющий сайтом gpsjam.org Джон Уайзман предположил, что попытка глушения была преднамеренной.