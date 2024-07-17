17 июля 2024, 09:24

Самолет британских ВВС заметили возле Харькова

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Над территорией Харькова появился учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Согласно информации сервиса, самолет пролетел над Украиной вечером во вторник. Он появился над Кировоградской, Черниговской, Николаевской, Сумской и Харьковской областями. Кроме того, его заметили над подконтрольными ВСУ частями Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Примерно в 01:32 в среду самолет исчез с карты в районе населенного пункта Чабановка в Закарпатской области Украины. При этом власти Украины закрыли воздушное пространство над территорией страны с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию.

Ранее стало известно, что в Харькове появились бронетехника и живая сила националистического батальона «Азов»*.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Самолеты Харьков
17 июля 2024, 10:30
Страны Балтии захотели оставить европейцев без российской рыбы
РИА «Новости»
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Балтийские страны, обвиняющие РФ в незаконном рыбном промысле, стремятся только к одному — к получению конкурентного преимущества и лишению потребителей в Европе российской рыбы. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Балтийские страны, обвиняющие РФ в незаконном рыбном промысле, стремятся только к одному - к получению конкурентного преимущества и лишению потребителей в Европе российской рыбы. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Все обвинения российских рыбаков в ведении промысла в период запретов голословны. Рыбодобыча в России жестко регулируется, промысел осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства», - подчеркнул специалист.

Также он указал на то, что незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел жестко пресекается, а все уловы контролируются. С учетом всех этих факторов, по его словам, заявления, что рыбаки из России «угрожают популяции рыбы в Балтике», совершенно безосновательны.

«И сделаны исключительно для вытеснения России из мирового рыбного хозяйства», - выразил уверенность собеседник агентства.

В реальности страны, от которых исходят эти обвинения, заботит только прибыль своих компаний, которые могут выиграть от возможного роста цен на рынках в европейских странах при условии отсутствия российской продукции и возникновении дефицита, добавил он.

Также специалист отметил, что переработчики в Европе уже столкнулись с проблемами при поиске сырья и росте цен после ограничений, введенных на треску и минтай из России.

«Это показывает хрупкость баланса спроса и предложения на рынках ЕС, что самым негативным образом влияет на доступность рыбы для населения», - заключил Зверев.

О том, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили РФ в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, на минувшей неделе сообщило издание Undercurrent News. По его информации, страны выпустили совместное заявление с призывом к Совету и Комиссии ЕС отреагировать на это.

Европа Россия
17 июля 2024, 10:07
Посольство России в Гааге указало на высокую политизацию дела МН17
РИА «Новости»
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Высокая политизация вокруг дела о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году не позволила выяснить истинные причины ЧП. Об этом заявила пресс-служба посольства России в Нидерландах.

«В небе над Донбассом 10 лет назад случилось крушение следовавшего по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур рейса МН17 „Малайзийских авиалиний“, оно унесло жизни 298 человек. С сожалением констатируем, что высокая степень политизации дела МН17 не позволила провести независимые и полные международные расследования согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2166», - заявили в дипломатическом представительстве.

В посольстве напомнили, что Россия не смогла полноценно принять участие в уголовном и техническом расследовании причин крушения рейса. Суд также не учел представленный Россией колоссальный объем данных.

Ранее МИД России потребовал от Нидерландов прекратить делать страну ответственной за катастрофу MH17.

Рейс MH17 Россия Нидерланды ООН
17 июля 2024, 09:25
Новые попытки покушения на Трампа не исключили в американской разведке
Global Look Press
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Американская разведка не исключила новых попыток покушений на кандидата в президенты США Дональда Трампа в течение ближайших недель. Об этом сообщила газета Politico.

По информации источника, специалисты ЦРУ получают все больше подтверждений, что власти Ирана якобы активно работают над заговором с целью убийства Трампа в преддверии ноябрьских выборов.

«Чиновники утверждают, что разведка в последние месяцы активизировалась, намерения Тегерана стали более отчетливыми. Они не исключают новых попыток покушений на Трампа в ближайшее время», - отметили журналисты.

Авторы статьи добавили, что Иран в течение многих лет готовил план мести Трампу за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Ранее глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в письме для Трампа посоветовал ему искать следы покушения со стороны украинских спецслужб.

Разведка США Покушение на Дональда Трампа
17 июля 2024, 07:50
Маск объявил переезд SpaceX из Калифорнии в Техас
Соцсети
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Штаб-квартира компании SpaceX переедет в Техас из Калифорнии из-за нового закона. Об этом в социальной сети X сообщил глава компании Илон Маск.

По его словам, причиной стал законопроект, который касается полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей в Калифорнии.

«Это стало последней каплей. Этот закон, как и многие до этого, является прямой атакой на компании и семьи. По этой причине SpaceX переводит штаб-квартиру в Старбейс в Техасе из Хоторна в Калифорнии», - написал Маск.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом одобрил закон, по которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые обязывали бы их уведомлять родителей ребенка о его половой принадлежности и сексуальной ориентации без согласия самого ребенка.

В июне Маска обвинили в сексуальных домогательствах к сотрудницам SpaceX.

SpaceX Илон Маск Калифорния

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