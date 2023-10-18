Самолет Байдена вылетел из Израиля
Президент США Джо Байден, предположительно, покинул Израиль. Его самолет вылетел из аэропорта Тель-Авива. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.
Американский лидер провел в Израиле день. Он встретился с представителями военно-политического руководства страны. Байден заявил о полной солидарности США с Израилем в условиях эскалации конфликта еврейского государства с палестинским движением ХАМАС.
После информации Reuters о вылете президентского борта, пресс-служба израильской армии впервые за день объявила, что в центральных районах страны снова звучит воздушная тревога. Сигналы предупреждают об угрозах ракетного обстрела со стороны сектора Газа.
В ходе визита Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент США пообещал ему бесконечную поддержку.
После поездки в Израиль Байден собирался посетить четырехсторонний саммит с участием Иордании, Египта и Палестины в Аммане. Мероприятие отменили после удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.