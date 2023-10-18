Самолет Байдена вылетел из Израиля

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Американский лидер провел в Израиле день. Он встретился с представителями военно-политического руководства страны. Байден заявил о полной солидарности США с Израилем в условиях эскалации конфликта еврейского государства с палестинским движением ХАМАС.

После информации Reuters о вылете президентского борта, пресс-служба израильской армии впервые за день объявила, что в центральных районах страны снова звучит воздушная тревога. Сигналы предупреждают об угрозах ракетного обстрела со стороны сектора Газа.

В ходе визита Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент США пообещал ему бесконечную поддержку.

После поездки в Израиль Байден собирался посетить четырехсторонний саммит с участием Иордании, Египта и Палестины в Аммане. Мероприятие отменили после удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.