Самолет американской авиакомпании атаковали в Гаити

Пассажиры во время стрельбы не пострадали, бортпроводник отделался «незначительными травмами». Собеседник издания не уточнил, сколько человек было на борту. Лайнер сел в Сантьяго.

«После прибытия рейса <…> проверка выявила повреждения самолета, характерные для стрельбы», - уточнил представитель Spirit Airlines.

После этого аэропорт Туссен-Лувертюр временно приостановил работу. Некоторые американские авиакомпании отменили рейсы в Порт-о-Пренс на 12 ноября.

В середине января американские и британские военные ударили по объектам хуситов в Йемене. После этого Росавиация запретила российским самолетам полеты над этой страной.