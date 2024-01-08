Ле Мэр напомнил французам, что им предстоит сэкономить еще 12 миллиардов евро в 2025 году. И это минимальная сумма.

«Надо называть вещи своими именами: в плане государственных финансов самое сложное нас еще ждет», - подчеркнул глава Минфина.

Режим жесткой экономии в стране ввели для сокращения колоссального внешнего долга. Власти уже заявили о прекращении тарифных субсидий из-за взлета цен на энергоносители. В ближайшее время они выступят с новыми предложениями.

Однако глава партии «Патриоты» Флориан Филипо уверен, что французскую экономику восстановит отмена антироссийских санкций. Он отметил, что в стране уже случился «резкий крах производства», это нужно срочно исправлять. По его словам, ограничения против России убивают Францию взрывом цен на энергоносители.

Россия же, вопреки всем ограничениям, успешно завершила 2023 год. Страна продемонстрировала устойчивое развитие экономики, у государства появились новые союзники на мировой арене, а лидерство президента Владимира Путина только усилилось.