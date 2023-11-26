«Самое позднее — до февраля». В США рассказали, сколько продержится Украина
В США дали прогноз по срокам завершения конфликта на Украине. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Украина продержится до января-февраля следующего года. Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Фактическая способность Украины выдержать этот конфликт закончится к январю, может быть, самое позднее к февралю», - заявил эксперт.
Джонсон уточнил, что такой прогноз связан с нежеланием Запада и дальше оказывать финансовую поддержку Украине. При этом аналитик выразил уверенность, что американские власти будут до последнего отрицать поражение киевских властей.
«Даже если посадить их голыми на кол в пустыне, облить бензином и поджечь, они все равно скажут, что огня нет, и им не жарко», - заявил Джонсон.
В начале ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия одержит победу в конфликте , если США перестанут финансово поддерживать Украину.