06 апреля 2024, 12:34

«Самое крупное бедствие». В Казахстане объявили ЧС из-за мощных паводков

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Массовые паводки в Казахстане стали самым крупным природным бедствием в республике за последние 80 лет. Такое заявление сделал президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к жителям.

«Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», - заявил он.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в 10 регионах страны. Для борьбы со стихией задействованы все спецслужбы. Ситуация тяжелая, отметил президент, но отчаиваться не стоит.

«Мы эту ситуацию исправим. Главное - не допустить человеческих жертв», - подчеркнул Токаев.

Из-за весенних паводков подтопленными оказались несколько регионов России. Режим ЧС ввели в Челябинской и в Оренбургской областях. Из Орска уже эвакуировали более 700 жителей , в том числе 210 детей. При патрулировании города нашли тела двух человек. Сложная обстановка подтоплений также в Самарской области, Алтайском крае и Подмосковье.

Казахстан Катастрофы Паводки Касым-Жомарт Токаев
06 апреля 2024, 13:11
СК Приднестровья возбудил дело после атаки БПЛА на воинскую часть
РИА «Новости»
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Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики начал расследовать обстоятельства падения беспилотника в воинской части в Рыбницком районе. По факту взрыва возбудили уголовное дело по статье «диверсия». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дрон рухнул на военный объект Министерства обороны ПМР днем 5 апреля. В результате произошел взрыв, из-за которого пострадал автомобиль с радиолокационной станцией. Обошлось без жертв.

«В ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника, предположительно FPV-дрона», - указали в пресс-службе.

Криминалисты проводят экспертизу найденных взрывчатых веществ, добавили в Следственном комитете ПМР.

Ранее представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсупов заявил о непричастности страны к случившемуся. Он объяснил, что ВСУ не стали бы использовать ценные беспилотники для «подобных мелких провокаций».

Уголовное дело Беспилотники Военные Взрывы Приднестровье
06 апреля 2024, 11:39
Полиция Эквадора взяла штурмом мексиканское посольство в Кито
Global Look Press
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Эквадорская полиция взяла штурмом посольство Мексики в Кито и задержала бывшего вице-президента Хорхе Гласа, который укрывался в здании дипмиссии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Арест политика подтвердило руководство Эквадора. Администрация президента Даниэля Нобоа заявила, что Гласа приговорили к тюремному заключению и передали «в распоряжение компетентных властей», так как предложение Мексики о предоставлении ему убежища было незаконным.

В издании указали, что задержанный занимал должность вице-президента Эквадора при правительстве Рафаэля Корреа в период с 2013 по 2017 годы.

Во время силового захвата посольства пострадали дипломаты. После штурма диппредставительства лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил приостановить дипотношения с Эквадором.

По его словам, Глас запрашивал у мексиканской стороны убежище. Своим вторжением на территорию посольства эквадорские власти посягнули на суверенитет Мексики и нарушили международное право, добавил Обрадор.

Мексика Аресты Полиция Эквадор
06 апреля 2024, 11:32
США призвали Китай производить меньше товаров
Global Look Press
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Предприятия Китая выпускают слишком много товаров, тем самым «нарушая мировой баланс». Такое мнение выразила министр финансов США Джанет Йеллен во время беседы с чиновниками в Гуанчжоу. Ее процитировало агентство Reuters.

По слова американского министра, дисбаланс образовался в таких категориях, как электромобили, батареи, солнечные панели, полупроводники. Йеллен отметила, что из-за огромных правительственных субсидий и слабого внутреннего спроса в самой КНР цены на товары в мире сокращаются. А предприятия в других государствах сталкиваются с давлением.

В Китае Йеллен планирует провести несколько встреч с представителями власти, чтобы объяснить им свою позицию. Министр добавила, что подобная политика «вызовет неизбежный ответ».

В начале апреля президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Они обсудили проблемы взаимоотношений между государствами.

США Чиновники Китай Электромобили
06 апреля 2024, 11:15
США закупили рекордные объемы российских удобрений
РИА «Новости»
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Россия в феврале поставила Соединенным Штатам Америки удобрения на рекордную сумму 158,5 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации статслужбы США, предыдущий максимум фиксировали в июне 2023 года - тогда объем поставок составил 158,7 миллиона долларов.

В издании отметили, что с января по февраль 2024 года американская сторона увеличила импорт российских удобрений более чем в два раза. Наибольшей популярностью в США пользуются азотные и калийные подкормки. Поставки этих удобрений идут практически бесперебойно.

Ранее Минфин США продлил разрешение на поставки морепродуктов из России до 31 мая. Американская сторона включила в перечень разрешенных к провозу товаров мясо лососевых рыб, трески, минтая и краба. Решение будет действовать в отношении продуктов, погруженных на суда до 20 февраля 2024 года и только в том случае, если контракты заключались до 22 декабря 2023 года.

США Россия Экономика Удобрения

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