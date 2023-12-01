01 декабря 2023, 17:16

Самое быстрое распространение ВИЧ зафиксировали в Европе

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Европа оказалась регионом, в котором наблюдается самое быстрое распространение ВИЧ в мире. В то же время там доступны все инструменты для борьбы с заболеванием, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) Ханс Клюге.

По его словам, люди слишком поздно обращаются в медучреждения. Эта тенденция не меняется уже 10 лет.

«В ряде стран нашего региона показатели смертности неприемлемо высоки», - подчеркнул Клюге.

Он добавил, что ВИЧ стал таким же хроническим заболеванием, как и все остальные. Проходящие лечение пациенты могут прожить долгую здоровую жизнь благодаря достижениям медицины. Клюге призвал политиков и представителей здравоохранения выступить за принятие мер по борьбе с вирусом.

Привести к заражению ВИЧ могут такие факторы , как употребление алкоголя и наркотиков, а также неразборчивость в выборе сексуального партнера, сообщил главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Здравоохранение Европа ВИЧ
01 декабря 2023, 17:18
Финляндия запустила курс по соблюдению санкций против России
Unsplash
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Финляндия запустила первый в Евросоюзе курс по соблюдению антироссийских санкций для бизнесменов и органов власти. Занятия будут проходить в онлайн-режиме. Об этом сообщили на сайте МИД страны.

В заявлении отметили, что санкции «беспрецедентно обширны», и реализация ограничений может вызвать проблемы. Именно для того, чтобы расширить знания финнов в этой сфере, запустили этот курс, доступный для всех желающих. МИД уточнил, что на курсе объяснят не только аспекты всех санкционных систем, но и особенности конкретно антироссийских рестрикций. Желающих научат выявлять случаи обхода санкций, проводить комплексные проверки.

Ранее директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в беседе с журналистами констатировал, что с февраля прошлого года Финляндия ведет последовательную антироссийскую политику. С того момента страна вступила в НАТО, помогла Украине, запретила въезд большинству россиян и, наконец, запланировала изъять их недвижимость. Однако все недружественные действия не останутся без ответа с российской стороны, подчеркнул Беляев.

Финляндия Санкции Россия
01 декабря 2023, 16:17
Швейцария заморозила российские активы на 8,8 миллиарда долларов
Unsplash
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Швейцария заморозила финансовые активы, принадлежащие россиянам, на 7,7 миллиарда швейцарских франков — 8,81 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны.

«Государственный секретариат по экономическим вопросам, контролирующий санкции, заявил, что цифра в 7,7 миллиарда франков является лишь последней оценкой и может быть изменена», - написали журналисты.

Как отметили в издании, эта цифра представляет собой небольшое увеличение по сравнению с 7,5 миллиарда франков, которые правительство Швейцарии заблокировало в прошлом году после санкций Евросоюза.

Ранее Швейцария выделила более 110 миллионов долларов на помощь Украине. Деньги должны пойти на гуманитарное разминирование, уточнил президент Швейцарии Ален Берсе.

Швейцария заморозила финансовые активы, принадлежащие россиянам, на 7,7 миллиарда швейцарских франков - 8,81 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны.

Россия Швейцария
01 декабря 2023, 14:36
Выступающая за отмену санкций против России партия победила на выборах в Нидерландах
Unsplash
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Крайне правая «Партия свободы» во главе с Гертом Вилдерсом, который выступает за снятие антироссийских санкций, победила на парламентских выборах в Нидерландах. Окончательные результаты обнародовал Избирательный совет страны, сообщило РИА «Новости».

Партия получила в парламенте 37 мест и стала крупнейшей в Палате представителей страны. Левый блок «Зеленые левые\"/\"Партия труда» получил 25 мест, правящая сейчас «Народная партия за свободу и демократию» - 24, «Новый общественный договор» - 20.

В досрочных парламентских выборах, которые состоялись 22 ноября, участвовали 26 политических партий. Проголосовали 10,4 миллиона избирателей (явка приблизилась к 78%).

Герт Вилдерс известен жесткой позицией не только по антироссийским санкциям, но и по вопросам миграции. Его сторонники выступают за выход Нидерландов из Евросоюза и отказ от евро в пользу гульдена. Американские СМИ предполагали, что победа партии Вилдерса станет « худшим кошмаром ЕС ». Журналисты предсказывали, что политик «не станет дружить с Брюсселем», а возможно, сделается союзником президента России Владимира Путина.

Санкции Нидерланды Выборы
01 декабря 2023, 14:34
«Антиукраинская диверсия». Порошенко рассказал, как его не пустили в командировку в США и Польшу
РИА «Новости»
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Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко рассказал, как его не пустили в США и Польшу из-за Владимира Зеленского. В Telegram-канале политик написал, что на границе снова возник «театр абсурда».

Порошенко сообщил, что поездка должна была быть командировочной, документ подписали в Раде. Однако пограничники экс-президента не пропустили.

«В Польше и США у меня запланированы десятки встреч», - пожаловался он.

С поляками Порошенко собирался обсудить блокаду перевозчиков на границе , а с американцами - финансирование. Политик подчеркнул, что Украине не справиться без военной помощи США, а она почти себя исчерпала.

«Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента», - написал Порошенко.

Произошедшее он назвал «антиукраинской диверсией». По мнению бывшего лидера страны, это не мелкое вредительство, а удар по обороноспособности Украины.

Зеленский изо всех пытается удержаться на плаву, поэтому на Украине происходит даже «чистка своих» - единомышленников по нацистской идеологии. Уже долгое время идет атака на «порохоботов», которыми называют сторонников Порошенко. По мнению экспертов, Раду уже разгромили, а страной управляет антиконституционный орган , совершивший госпереворот.

Ранее Зеленский признал, что на Западе слышны голоса в пользу переговоров с Россией, но сильного давления нет. Россия не получала от Украины никаких сигналов к мирному диалогу.

Владимир Зеленский Петр Порошенко Украина

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