Самое быстрое распространение ВИЧ зафиксировали в Европе
Европа оказалась регионом, в котором наблюдается самое быстрое распространение ВИЧ в мире. В то же время там доступны все инструменты для борьбы с заболеванием, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) Ханс Клюге.
По его словам, люди слишком поздно обращаются в медучреждения. Эта тенденция не меняется уже 10 лет.
«В ряде стран нашего региона показатели смертности неприемлемо высоки», - подчеркнул Клюге.
Он добавил, что ВИЧ стал таким же хроническим заболеванием, как и все остальные. Проходящие лечение пациенты могут прожить долгую здоровую жизнь благодаря достижениям медицины. Клюге призвал политиков и представителей здравоохранения выступить за принятие мер по борьбе с вирусом.
Привести к заражению ВИЧ могут такие факторы , как употребление алкоголя и наркотиков, а также неразборчивость в выборе сексуального партнера, сообщил главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.