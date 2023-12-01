Самое быстрое распространение ВИЧ зафиксировали в Европе

По его словам, люди слишком поздно обращаются в медучреждения. Эта тенденция не меняется уже 10 лет.

«В ряде стран нашего региона показатели смертности неприемлемо высоки», - подчеркнул Клюге.

Он добавил, что ВИЧ стал таким же хроническим заболеванием, как и все остальные. Проходящие лечение пациенты могут прожить долгую здоровую жизнь благодаря достижениям медицины. Клюге призвал политиков и представителей здравоохранения выступить за принятие мер по борьбе с вирусом.

Привести к заражению ВИЧ могут такие факторы , как употребление алкоголя и наркотиков, а также неразборчивость в выборе сексуального партнера, сообщил главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.