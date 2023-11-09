Саммит по Украине оказался под угрозой срыва из-за Ближнего Востока

«Стремление Украины провести саммит высокого уровня ослабевает из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке», - указали в материале.

По данным издания, из-за конфликта на Ближнем Востоке между США и рядом других стран произошли разногласия. Речь идет об арабских державах и некоторых государствах Запада. По итогам саммита украинские власти «надеялись привлечь именно эти государства на свою сторону».

Американские журналисты предположили, что украинский саммит могут не собрать даже до конца текущего года, ведь данная инициатива постепенно «теряет обороты».

Агентство Bloomberg ранее предположило, что мирный саммит Украины на Мальте закончился провалом из-за смещения фокуса внимания на Ближний Восток.